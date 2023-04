Ghost, lo nuevo de Ivanna Freire

Con una mezcla entre el R&B, soul y pop, Ivanna Freire presenta su nuevo sencillo titulado Ghost. Esta canción genera una atmósfera que por un momento desconecta de la realidad a los que la escuchan y los atrapa por su beat y por la voz de la artista.

Con este lanzamiento, Ivanna busca ampliar sus horizontes ya que el tema está compuesto e interpretado en inglés, pero sin olvidar sus raíces latinas que resaltan en los últimos versos que son cantados en español. Sebastián Herrera estuvo a cargo de la producción.

La guayaquileña debutó a finales de 2022 con su proyecto musical. California fue el primer sencillo presentado en el que hablaba de cómo un viaje que realizó a ese estado de Estados Unidos, le cambió la vida.

En una entrevista ofrecida a EXPRESIONES a principios de año, ya había adelantado algo sobre Ghost. “Habla del ghosting (esfumarse de repente) y en esta era pasa bastante. Todos lo hemos hecho sin querer y a la mayoría nos lo han hecho también, me incluyo. A veces uno no es responsable afectivamente y no sabemos el daño que le podemos causar a la otra persona” explicó.