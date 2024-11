Ghandy Rubio: la nostalgia y las raíces de Cotacachi en su álbum 'Nangulví'

“Cuando dejas tu hogar, tu ciudad y tu país, tus raíces cobran un valor que no imaginabas que tenía. Ya no es solo la comida o la música con la que creciste, sino que es tu identidad, y te aferras”, reflexiona el músico Ghandy Rubio.

Tras dejar su Cotacachi natal para especializarse en música y composición musical, primero en Quito y luego en Barcelona, el artista optó primero por el jazz, hasta que lejos de casa, se encontró frente a frente con la nostalgia.

“Durante quince años me dediqué a estudiar el jazz y la música moderna. Hice giras, toqué con bandas importantes, pero no me sentía del todo cómodo. Sentía que me faltaba algo, y durante mucho tiempo busqué un estilo propio”, reflexiona.

Este se terminó de concretar en Barcelona, cuando a sus propuestas compositivas fue sumando los sonidos y géneros tradicionales del país, entre ellos el yumbo, la tonada y la bomba.

“Extrañaba mucho a mi tierra y esto se empezó a concretar justo por esa nostalgia, porque empecé a hacer canciones que me recordaban a Cotacachi y a Ecuador, con sonidos muy nuestros, pero fusionados con el jazz”, señala.

Así surgieron temas como Tonada para Cuicocha, Taita Imbabura, Jatun Punlla y Nangulví, el tema que le da el nombre a su disco más reciente.

“Nangulví es una región subtropical de Cotacachi que tiene una población de habitantes que llegaron del valle del Chota en los años sesenta, entonces esta canción recoge un estilo de bomba que es tradicional de ahí”, señala.

El músico empezó a trabajar en el álbum mientras residía en Barcelona, España. Cortesía Ghandy Rubio

El disco se presentará oficialmente con un recital el miércoles 13 de noviembre en el Teatro Variedades Ernesto Albán.

Una amalgama sonora

En Nangulví, primero suena el piano, luego la marimba y de ahí se suma el saxofón. La melodía, cálida y movida, logra la fusión de la bomba con el jazz. Esto, explica Rubio, fue un ejercicio que tomó varios años en concretarse, y que en su más reciente álbum profundiza con una amplia serie de instrumentos.

“Voy jugando con la orquestación. Estos temas tienen saxo alto, saxo tenor, clarinete bajo, trompeta, flugelhorn (fliscorno), marimba, vibráfono, batería, piano y contrabajo. En otros temas también hay flauta traversa y trombón. Sin embargo, era vital para mí cuidar los elementos armónicos y que suene a música ecuatoriana”, añade.

Para el artista, los ritmos nacionales fueron una parte vital de su infancia. “Cotacachi ha sido muy importante para la producción musical en Ecuador, ha tenido mucha influencia a lo largo de los años. Es música indigenista con la que me identifico mucho y toqué esos ritmos desde muy niño. Son sonidos que llevo conmigo y que respeto mucho”, señala.

Encantar en Europa

El disco, explica Rubio, tomó varios años en estar listo. Pese a ello, una vez listo, optó por probar los temas con el público español como parte del cierre de su maestría.

“Ese verano fue como que se alinearon los planetas. Habían llegado un grupo de grandes músicos locales que vivían fuera, y tocaron conmigo. Quedaron fascinados porque no habían escuchado tocado algo similar antes con música de los Andes, y eso me dio a entender a mí que estaba yendo por el camino correcto”, indica.

Nangulví cuenta con la colaboración de reconocidos músicos como el armonicista argentino Franco Luciani, recientemente nominado al Latin Grammy, el compositor y pianista ecuatoriano Daniel Mancero y, desde Barcelona, el vibrafonista y compositor Joan Pérez-Villegas.

Tras presentarse en el país, el álbum llegará a las plataformas. Cortesía

Un recital a toda máquina

El concierto, que será el 13 de noviembre a las 19:00, contará con la interpretación de Rubio en el saxo alto, y un ensamble de músicos conformados por Ricardo Subía, Giovanni Bermúdez, Julián Velasco, Cristian Navarro, Gino Castillo, Antonio Guzmán y Daniel Bitrán.

Tras el recital Nangulví estará disponible en todas las plataformas digitales.

Globalizar lo nacional

Rubio señala que además de alegría, el lanzamiento del disco lo llena de esperanza hacia el futuro.

”Siento que hay cada vez más apertura e interés desde lo local, desde los jóvenes por darle nueva vida a la música ecuatoriana y a nuestros sonidos. Cada vez hay más facultades de música, lo que ha ayudado a profesionalizar la escena y a darle nuevas texturas”, comenta.

Para el próximo año esperan presentar el álbum en el circuito de festivales en Europa.

