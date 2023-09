De bonito rostro y figura muy delgada, la Miss Ecuador International, Georgette Kalil (21), está a punto de emprender viaje a Japón, donde se desarrollará el certamen en el que representará al país.

Aquello la tiene muy emocionada. El 9 de octubre es la fecha de su partida a Tokio y la elección se llevará a cabo el 26 de ese mes. Sus padres son la productora Tatiana Roha, quien la acompañará en esta nueva aventura, y Elías Kalil.

El sueño de la modelo de 1,74 metros de estatura siempre ha sido ser psicóloga clínica y le interesa mucho este tema. Incluso tiene un proyecto sobre la educación emocional. Estudia en la Universidad Católica de Guayaquil.

En esta conversación, le cuenta a EXPRESIONES que su preparación ha sido intensa. “No es lo mismo un concurso nacional que uno en el extranjero. Este último busca un tipo de reina de belleza y pasarela, este es bastante elegante y de mucho glamour. Hay que pulir y considerar muchos aspectos”.

Lo más probable es que como no ganó la corona de Miss Ecuador (se la llevó entonces Nayelhi González), todavía tenga esas ganas o el bichito guardado.

Logré ser la favorita, sentí que cumplí con mi propósito y demostré que merecía una corona. No desmereceré el trabajo de Nayelhi, somos amigas. Fue cuestión del jurado, no sentí que me faltó algo. Ellos creyeron que la más opcionada para ir a Miss Universo era Nayelhi y lo respeto.

Se va al otro lado del mundo...

Es mi primera vez en territorio asiático. No hablo el idioma, pero sé algunas palabras. Hay que conocer lo básico por lo menos y, sobre todo, la cultura. Es gente muy educada y son extremadamente puntuales. Se fijan mucho en la puntualidad.

¿Usted es puntual?

(Risas) Ese fue uno de mis grandes retos en Miss Ecuador, porque confieso que no lo era. Pero aprendí, pues si no estaba lista me dejaban, no esperan a nadie. Aunque me costó, tuve que comenzar a ser puntual. Lastimosamente, en nuestro país la impuntualidad se ha normalizado.

¿Su madre la acompañará en su rol de productora?

Cuando ingresé a este mundo quería que me manejara ella. He trabajado con otros profesionales, pero quería que mi madre esté al frente. Eso no me hará daño, buscará lo mejor para mí. Prepara a otras personas para ser cantantes o bailarinas. Los reinados no eran su fuerte, pero aprendió conmigo para darme la mano.

A veces las mamás pecan de meter la nariz más de la cuenta.

Ella separó ser madre de lo de productora. Se lo dejó claro desde el día uno. Me trataba como el talento y no como su hija. Dolía aquello, pero me decía que la entienda. La gente tampoco lo hacía y creía que estaba metida todo el tiempo por lo personal y no por lo profesional.

¿Cuál es el consejo que le ha dado como productora de una reina de belleza?

No me ha dado consejos, pero me ha hecho una pregunta a lo largo de este camino: ‘¿Quieres ganar o quieres vivir la experiencia?’. Me la hizo cuando participé en Miss Ecuador y ahora en Miss Ecuador International, porque de mi respuesta dependía cómo iba a trabajar. Yo le contesté que quería ganar.

¿Y su padre siempre estuvo de acuerdo con sus reinados?

Al principio le afectó, fue muy duro para él. Ambos han sido sobreprotectores. Lloraba, sentía que yo volaba del nido. Ya había crecido, no era su chiquita. Cuesta aceptar.

¿Siempre soñó con verse en una pasarela o escenario como Miss?

Para nada. Desde niña me decían que yo iba a ser la próxima Miss Ecuador. Yo respondía que no, porque no me interesaban los concursos. Cuando me llamaron a los 19 años, no lo vi con el interés de ser reina, sino como una plataforma para darme a conocer, porque no quiero ser una psicóloga convencional. Quiero ser reconocida no por mi belleza sino por lo que haga profesionalmente.

Recientemente hemos entrevistado a muchos talentos que han reconocido problemas de depresión. Es una enfermedad que aumenta cada día...

No es lo mismo estar triste, la ansiedad o los sentimientos reprimidos. No nos enseñan qué es la depresión, hay mucha diferencia. Qué bueno que ellos lo reconozcan. Yo he experimentado desconexión con mis emociones, sin importar lo que estaba pasando. Me sentía como que estaba muerta en vida.

Cuando se tienen estos problemas, hay que procesarlos o hablarlos. Yo solo estaba dedicada a trabajar, no tenía tiempo para mí. Inicié de cero y tenía poco tiempo para prepararme para el reinado.

Su sueño es ser psicóloga. Cortesía

¿Ya tiene listas las maletas para viajar a Japón?

No sé cuántas llevaré.

Suena a que llevará un montón...

(Risas) Son algunas. Tal vez unas siete.

¿Qué encontraría si las reviso?

Trajes sastre y el atuendo típico, vestidos de noche, de cocteles y el de la gala final, una creación de Francisco Vanegas. Espero traer la corona y los recuerdos de esta experiencia.

La impresión que se llevan muchos es que usted es muy seria, no tan sociable.

Me ha ocurrido que la gente se confunde. Piensan que soy creída, pero no es así. No soy tímida, aunque tampoco ‘Miss Amistad’ (risas). Más que nada soy reservada. Mi expresión facial es seria, pero he trabajado para sonreír más. A veces estoy feliz, pero en mi cara no se nota. Aquello es mi talón de Aquiles.

¿Su corazón late por alguien?

(Risas) Estoy saliendo con alguien. Prefiero no dar nombres porque no es figura pública. Nos conocimos en una feria de comida. No es celoso, me apoya y sabe que yo tengo una meta clara y prioridades que van por encima de cualquier cosa.

¿Y esas prioridades están relacionadas con la belleza?

Ser psicóloga, para eso nací, es mi vocación. Mi pasatiempo es el modelaje y siempre estará ahí.

¿Siempre ha sido muy delgada?

Así es mi contextura, no hago dietas, ni me gustan. Como mucho, me encanta el sushi, aunque también soy bien criolla. El arroz con menestra y carne, el encebollado y el caldo de salchicha son mis platos favoritos. Lo único que no como es papaya.

¿Qué es lo más complicado de ser reina?

Esa desconexión en la que se cae y las redes sociales. No es que me afecte lo que digan, lo que me frustra es que no pueda contestar.

El refrán lo expresa: ‘A palabras necias, oídos sordos’...

Hay gente grosera, que falta el respeto. Mi carácter no me ayuda mucho. Si no pones un pare, se cargan. Llegan donde los dejes llegar. Tengo mi carácter y eso no es ser malcriada, sino ser firme y decir las cosas como son. Soy una mujer segura tanto con mi cuerpo como con mi desempeño. Hubo un período en que yo no subía mucho de mi preparación y decían que estaba perdiendo el tiempo.

Estaba preparándome, pero no lo publicaba. Si no se sabe, es mejor no opinar. Muchos creen que solo basta con ser bonita y no es así. No ven que dejamos trabajo, universidad, nos alejamos de la familia por representar al país. Se hace todo con tanto amor y duele que minimicen nuestra labor.

No participará en otros reinados. Cortesía

En ocasiones no se siente el respaldo. A inicios de año ayudé a un sector inundado hasta la cintura, entregamos víveres y colchones. Me decían que como reina no debería estar haciendo eso, que daba mala imagen. ¡Qué cosa! Luego de este certamen, cero reinados, porque mi vocación es la psicología.

