George Clooney: "Matthew Perry no era feliz en Friends"

En una entrevista exclusiva con Deadline para promocionar su última película The boys in the boat', el aclamado actor George Clooney compartió sorprendentes detalles sobre la vida de su amigo Matthew Perry, conocido por su papel en la icónica serie "Friends". Clooney reveló que la experiencia en la exitosa comedia no trajo alegría, felicidad ni paz a Perry.

El artista estadounidense expresó su preocupación al recordar lo difícil que era ver a Perry durante esos días: "No sabíamos lo que estaba pasando con él. No tenía ni idea de que tomaba 12 Vicodin al día y todas las cosas de las que hablaba, todas esas cosas desgarradoras".

Clooney hizo hincapié en la idea de que el dinero y el éxito no garantizan automáticamente la felicidad, explicando: "Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida".

Perry, lamentablemente, falleció a causa de "os efectos agudos de la ketamina, una droga utilizada para tratar la depresión.

A raíz de este lamentable suceso, se pone énfasis en la importancia de la salud mental incluso en medio del glamour, la fama y el mundo del oropel en la industria del entretenimiento.

La declaración de Clooney visibiliza los desafíos personales que Perry enfrentó tras su participación en "Friends" y destaca la necesidad de diálogos más abiertos sobre la salud mental en estos tiempos.

