Gene Hackman: Las teorías sobre su misteriosa muerte

Las causas que provocaron su fallecimiento y el de su esposa, no están claras

Las circunstancias de la muerte del actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, siguen siendo un misterio. La policía ha indicado que no hay indicios de crimen. Pese a ello, la causa exacta del fallecimiento aún no ha sido determinada, así que la autopsia resultará clave para esclarecer los hechos.

El ganador de dos premios Óscar fue encontrado sin vida junto a su pareja en su mansión de Santa Fe, Nuevo México. Él había cumplido 95 años recientemente y ella llegó a los 63 años en diciembre de 2024. El actor y la pianista concertista contrajeron matrimonio en 1991.

El hallazgo de los dos cuerpos, así como el de uno de sus tres perros, ocurrió el miércoles 26 de febrero y en habitaciones separadas.

El intérprete falleció en una habitación contigua a la cocina y fue hallado junto a unas gafas. Betsy Arakawa fue encontrada tirada en el baño con una botella de píldoras abierta en uno de los estantes y además pastillas en el suelo. No se sabe a quién pertenecían los medicamentos.

Elizabeth Jean Hackman, hija del actor, fue la primera en brindar declaraciones. Reveló que su principal sospecha era que el matrimonio falleció por “humos tóxicos” dentro de la propiedad. Sin embargo, los informes policiales van en otra dirección.

Signos de momificación

Ambos cuerpos presentaban claros signos de descomposición. Sin embargo, un detalle que ha despertado dudas en la investigación es el hecho de que los encontraron con momificación en manos y pies.

Según las autoridades, Arakawa y Hackman tenían “signos evidentes de muerte, descomposición corporal, hinchazón en la cara y momificación en ambas manos y pies”.

La momificación es un proceso que se puede dar de manera artificial, como lo hecho con fallecidos en el antiguo Egipto; pero también de manera natural, cuando las condiciones del ambiente inhiben la proliferación de bacterias y la putrefacción de los cuerpos.

En ese sentido, la momificación natural puede darse cuando el cuerpo permanece en un lugar con aire frío y seco.

El sheriff Adan Mendoza declaró que el actor y su esposa habrían estado muertos por al menos un día, según los forenses. Y por el momento no se han encontrado señales visibles de violencia.

El actor siempre fue amante de los animales, en particular de los perros. En 1999, mientras grababa The replacements (Equipo a la fuerza), filme que coprotagonizó junto a Keanu Reeves, adoptó a dos pastores alemanes que vagaban sin rumbo en un estadio de Baltimore, Estados Unidos.

Tras llevarlos a un refugio, adoptó a uno de ellos, a quien también llamó Gene, según el Daily Mail.

Algunas teor´´ias

La noticia de los fallecimientos ha generado múltiples teorías. Una de las más polémicas es la del presentador de radio y teórico de la conspiración Alex Jones. En un video publicado en X, sugiere como posibles explicaciones un suicidio conjunto o una muerte natural seguida de un acto deliberado por parte de Arakawa.

“Está bastante claro que una de dos cosas pasó. Gene, a los 95, murió naturalmente. Y luego ella se suicidó y también le practicó la eutanasia al perro. O los tres decidieron hacerlo juntos”, manifestó. Aunque reconoce que no tiene pruebas para respaldar sus conjeturas.

Estaba retirado

Ganador del Óscar en dos ocasiones, por The French Connection (Contacto en Francia, 1971) y Unforgiven (Los imperdonables, 1992), el actor se destacó por su versatilidad en personajes complejos y carismáticos. Además de estos títulos, participó en clásicos como Superman (1978), Mississippi burning (Arde Mississippi, 1988) o The royal Tenenbaums (Los excéntricos Tenenbaums, 2001).

En una ocasión, el artista le reveló a la revista Empire que realmente sentía una gran pasión por actuar y que le encantaba el proceso creativo de intentar darle vida a un personaje.

“Cuando estás filmando o actuando, hay una especie de sentimiento que te invade, una confianza y una especie de maravillosa sensación de bienestar, por así decirlo, cuando todo va bien”, dijo.

En 2008, cuando Gene Hackman ya tenía algunos años retirado, confesó que no había anunciado oficialmente su salida de la industria porque, posiblemente, podría encontrar un papel realmente bueno para interpretar en el futuro. Esto a pesar de que afirmó que estaba completamente seguro de no volver a actuar.

Con más de 80 películas en su haber, fue una de las figuras más respetadas de Hollywood. A lo largo de su carrera recibió además dos premios Bafta, cuatro Globos de Oro y un galardón del Sindicato de Actores.

Lo personal

Gene Hackman estuvo casado dos veces. Su primer matrimonio fue en 1956 con Fay Maltese. Tuvieron tres hijos, Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Anne, y se divorciaron en 1986.

A mediados de los 80 el actor empezó una relación con la pianista Betsy Arakawa, nacida en Hawái, con quien se casó en 1991. Primero vivieron en Los Ángeles y luego se instalaron en Santa Fe, Nuevo México.

Opiniones

“Gene Hackman fue un actor maduro siempre. Empezó después de los 30 años, cuando estudió en Pasadena Playhouse, una especie de franquicia del Actors Studio, donde compartió con una generación que haría historia en el cine norteamericano, como Dustin Hoffman. Sus mejores personajes fueron Harry Caul de La conversación, Popeye Doyle de Contacto en Francia y el agente Rupert Anderson de Mississippi burning. En estos tres roles se resume la carrera de Hackman cuando interpreta de forma brillante al arquetipo del funcionario norteamericano y sus conflictos existenciales, puesto en situaciones extremas en las que tiene que decidir entre lo correcto y lo que no lo es”.

Peky Andino, Actor, director, guionista y dramaturgo

“Hay pocos actores que han logrado hacer personajes icónicos en el cine, y hay menos aún que han logrado hacer varios. Así como Harrison Ford, que no solo es Indiana Jones sino también Han Solo, hubo un actor que no solo fue Lex Luthor en la saga clásica de Superman sino también el patriarca máximo del clásico The royal Tenenbaums. Este era Gene Hackman, que aunque menos popular, hizo roles memorables en la industria, sin llamar tanto la atención de los reflectores mediáticos. Un actor, de los pocos, que solo quería eso, actuar”.

Jorge Ulloa, Director y actor

“Gene Hackman fue un actor impresionante, de esos que con su sola presencia llenaban la pantalla. Tenía una autenticidad brutal y una versatilidad envidiable; podía ser el héroe o el villano con la misma convicción. Siempre me ha parecido un referente del cine clásico de Hollywood, alguien cuya actuación nunca se sentía forzada, sino completamente orgánica”.

Daniel Calvopiña, Actor de Los Wanabis, nominada a Premios Platino 2024

“Un actor de personajes fuertes. El pequeño Bill de Los imperdonables fue una de sus mejores intervenciones, o el capitán del submarino en Marea roja, que definieron aquella aproximación al realismo que caracterizó sus interpretaciones. Fueron seres transgresores, como también el de Mississippi burning. Aquello hizo que destacara. Tuvo el valor de dejar una profesión de la que nos dejó grandes recuerdos y que ahora pasa a ser una leyenda de la filmografía; el héroe que sabía qué se debía hacer, así no fuera lo más lícito”.

Andrés Garzón, Actor de teatro, cine y TV

