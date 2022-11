No concibe su vida sin la música, ya que su madre se dedicaba a este arte desde que ella era pequeña, y en las presentaciones que tenía, Gaby Sanz se le robaba el show. A partir de ahí nace su gusto inquietante y amor por los escenarios, y se dio cuenta de que ese es su lugar.

“Lo más importante es sentir lo que estás cantando para transmitirlo a tu gente de forma genuina. A veces sí me pongo nerviosa, pero ya cuando estás arriba todo se te olvida. Tal cual soy en el día a día, es como soy y me presento frente al público. Estar feliz es una de mis características principales y es algo que siempre quiero que noten”, cuenta.

Sus instrumentos aliados son el piano y la guitarra, y ha sido siempre en compañía de ellos que crea sus temas. Estudió solfeo en Quito y tomó clases de composición, que le ayudaron a ser más hábil en esta área, por lo que actualmente ella escribe sus canciones, a veces junto a otros artistas.

Su proyecto musical oficialmente empezó en el 2020 con el estreno de la canción 'Bésame la boca'. Y aunque por la situación que atravesó el mundo en aquella época los planes de promoción no salieron como hubiese querido, el estar en casa le permitió conectarse plenamente con sus emociones y salieron muchas canciones de ese proceso.

Su último sencillo se llama 'La cura', que es muy especial porque la compuso junto a su hermana y trata acerca de una historia real.

Este es el segundo adelanto del EP que presentará el próximo año y que estará compuesto por siete temas de géneros variados. La cura es una cumbia urbana y esto es lo que Gaby dice del proceso de creación: “La escribí junto a mi hermana. Está basada en hechos de la vida real. No fue algo que me pasó a mí, pero sí a ella. Habla de curar este mal de amores, pero lo más importante es el mensaje que queremos dar y es que a veces muchas personas con problemas en el día a día se enfocan solo en eso, y no ven todo lo demás que hay alrededor, que son cosas buenas. La vida nos da muchísimas cosas lindas para sonreír”.

Sobre trabajar con su hermana, explica que ha sido muy placentero, pero también chistoso, ya que cada una está en lo suyo y se ven y hablan muy poco. Sin embargo, en el momento en que se sientan para escribir surge la magia.