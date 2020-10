¿Gaby Díaz y Yuribeth Cornejo se parecen?

En una entrevista publicada en EXPRESIONES, a la presentadora Yuribeth Cornejo, de ‘Fuull farándula’, de VitoTVO, se le preguntó sobre el parecido físico que tiene con Gaby Díaz.

Ella respondió que “Gaby tiene una imagen familiar. No me molesta, espero que a ella no le incomode. Creo que tenemos algunos rasgos”.

Al respecto la presentadora de ‘En contacto’, de Ecuavisa, manifestó que en más de una ocasión le han dicho que ella y Yuribeth Cornejo se parecen físicamente.

“Me lo han comentado. Al principio no la ubicaba, la busqué, vi que tenemos algunos rasgos parecidos. Ella tiene un cuerpazo, es una manaba guapísima, es un halago total”.

Para Gaby todo está perfecto, mientras su esposo Carlos Luis Andrade no se confunda con Yuribeth. “Siempre se porta bien", añade soltando una carcajada.