La COVID-19 sigue haciendo de las suyas, incluso varios entrevistados han cancelado citas con este suplemento porque están enfermos o con sospecha de estarlo. Otros como el reportero de RTS, Carlos Julio Gurumendi, corrieron a ponerse la tercera dosis de la vacuna. Carlos Luis Andrade y Gaby Díaz (de Ecuavisa) se mantienen en aislamiento porque se contagiaron con el virus. El más afectado es el presentador.

“Estamos en casa, encerrados. No sabemos quién contagió a quién, si ella a mí o yo a ella, yo solo salgo a la radio y ella al canal. Gaby ha tenido síntomas leves y yo sí he tenido molestias fuertes, fiebre, escalofrío y dolor de cuerpo. Ya me siento mejor”, cuenta Carlos Luis.

Añade que trata de no complicarse o deprimirse, el encierro lo ha tomado como unas vacaciones. “Saber que por esto no tengo que cumplir con ninguna responsabilidad por lo menos esta semana han sido mis mejores vacaciones. Es como que tengo el pase para no hacer nada y eso a veces es bueno, muchas veces nos vamos de ‘vacaciones’ y toca igual estar pendiente de cosas, pero enfermo no. Igual el trabajo se acumula, pero yo me he relajado.

A mí me empezaron los síntomas desde el 31 de diciembre, pensé que eran efectos de la vacuna porque nos pusimos los refuerzos”.

Gaby aparece en 'En contacto' vía Zoom. Se la nota demacrada, a pesar del maquillaje. “Ha sido terrible. Mi hija Poly está con algunos síntomas. Tengo malestar, dolor de garganta y tos. Me tocará estar ausente algunos días”.

Además Dora West se mantiene encerrada porque su esposo Danilo Vitanis tiene la variante Ómicron. La prueba de ella resultó negativa.