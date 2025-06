Gabriela Pazmiño: "Me aproximo a los 50 años, pero me siento de 30"

Gabriela Pazmiño luce un nuevo look.

La presentadora Gabriela Pazmiño luce un nuevo look, manteniendo las ondas y sin extensiones. Generalmente las usa. Los comentarios han sido positivos, porque le refrescan la imagen. Solo su hija, Dalia le ha dicho que parece que está despeinada.

Ella es uno de los talentos de Noticias de la mañana, de RTS, desde 2022. Volvió a la TV, luego de dos años de ausencia, y al canal que le abrió las puertas por primera vez cuando era una menor de edad para el programa Nubeluz. Entonces su mamá, Gladys Pino firmó el contrato. Este año celebró 35 años en pantalla.

No estuvo en el aniversario

Aunque no es la única celebración del 2025, el 30 de julio llegará al medio siglo de vida. “Me siento de treinta. El año pasado organicé una fiesta, ahora no lo sé. Cincuenta son cincuenta. Gracias a Dios me siento muy realizada. Lo más bonito es eso. Todavía hay mucho por hacer. Tengo para rato”, dice emocionada.

No estuvo en el festejo (el lunes 2 de junio) por los cinco años de Noticias de la mañana porque se fue a la Riviera Maya, México. Recientemente también se ausentó.

A propósito Úrsula Strenge, quien fue una de las fundadoras, envió un mensaje por redes sociales: “Felicidades queridos amigos por estos 5 años, sigan conquistando nuevas metas con creatividad y responsabilidad. Para mí fue muy enriquecedor ser parte de los inicios de esta linda revista familiar”.

Las hijas influencers

Tiene cuatro hijos, Dalia, María Gabriela (Nuni), Abdalá de Jesús y Charlotte. Los tres primeros ya son jóvenes. Dalia y María Gabriela son influencers, les encantan las redes sociales, aunque no la televisión como a su popular madre.

A María Gabriela le llaman la atención los emprendimientos. Abrirá su negocio de galletas (no son hamburguesas como las de su progenitora). Le gusta preparar postres. Sus progenitores las apoyan.

Ellas ganaron el premio Ícono porque son consideradas como "las hermanas del TikTok más revolucionarias". En la gala en la que lo recibieron se reconoció a talentos del ámbito digital y de la televisión.

Gabriela también logró una distinción.

