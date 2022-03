Esta semana ha corrido el rumor de que vuelve Combate a RTS y que este programa concurso tendría entre sus animadores a Gabriela Pazmiño. Tal teoría ha sido desmentida por una fuente cercana a la producción.

En días pasados hubo una reunión en la que estuvo personal del canal como Mario Naranjo, Mariuxi Padilla y Nancy Kuonki. Ellos se reunieron a puerta cerrada junto a quien fuera la cabeza de este espacio, Mary Joanne Pavisic.

"Es una idea que surgió en noviembre del año pasado, pero no es verdad que Gabriela Pazmiño esté confirmada para este programa. Hubo una reunión con ella pero no fue para este espacio puntual, de ahí surgió la confusión. Si ella no contesta a los medios es porque se quiere hacer la interesante", señala la fuente.

Añade que la franquicia busca un solo animador y que entre los opcionados está Eduardo Andrade. "Aún falta la aprobación de Albavisión para tener luz verde, lo único cierto es que la persona que conduzca este nuevo Combate, todavía no está escogida".