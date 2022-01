Se confiesa una fanática de la sastrería femenina. Entre sus looks, escoge este terno turquesa, ideal para un evento formal del reinado.

La infancia es la etapa en la que las personas absorben todo lo que ven a su alrededor y, a partir de ahí, se empiezan a forjar sus valores, pensamientos y gustos. Fue justamente cuando era pequeña que Gabriela Calderón, actual reina de Cuenca, observaba a su abuela arreglándose y fue de ella quien heredó ese interés por la belleza y la moda.

Su madre y hermana fueron también otros ejemplos en este tema y recuerda que siempre trató de imitar lo que ellas usaban, es por eso que dejaba que sean ellas quienes escogieran sus looks. “Mientras más me parecía a ellas, más me gustaba”, reconoce.

Luego empezó la construcción de su estilo personal, en el que tuvo que dejar a un lado ciertas cosas del pasado que ya no le funcionaban e incorporar nuevas. Eso sí, siempre conservando su esencia. El cambio más significativo que tuvo fue que antes usaba colores más llamativos y fosforescentes, mientras que ahora prefiere los tonos neutros y pasteles.

La veinteañera posó para el lente de EXPRESIONES desde su ciudad, donde además de revelar algunos otros secretos de su relación con la moda, cuenta cómo ha estado viviendo la experiencia de ser reina.

Uno de sus planes favoritos es disfrutar de una tarde de té con amigos o familia. Para estar cómoda y relajada, sugiere este top negro y un short. Cortesía Juan Diego Delgado (Ig: @jdiego_del).

¿Crees que es cierto el dicho: “Como te ven, te tratan”?

En parte estoy de acuerdo con ese dicho ya que al menos, a primera vista, la gente te va a tratar basándose en lo que sus ojos pueden ver. Sin embargo, pienso que cuando conoces más a fondo a una persona la vestimenta es lo de menos.

Para ti, ¿qué hace que una persona tenga estilo?

Para mí, el estilo de una persona se refleja en su forma de ser. Cuando alguien tiene cosas buenas en el interior, es eso lo que muestra hacia afuera.

¿De qué forma sientes que tu estilo refleja tu personalidad?

Mi forma de vestir representa mucho de lo que soy. Para mí, demuestra sencillez, dulzura y una mezcla de seriedad y alegría.

¿Qué papel juega el estilo personal en tu profesión?

El estilo juega un papel muy importante en el mundo de la música porque la vestimenta y la forma en la que uno se ve es la carta de presentación y la primera impresión que la gente tendrá de ti. Esto influye mucho en la conexión que se puede llegar a tener con el público.

¿Quiénes son tus referentes o qué te inspira a la hora de vestir?

Últimamente, mis dos grandes referentes son la húngara Barbara Palvin y la paraguaya Nadia Ferreira.

¿Qué tan fanática eres de las tendencias?

Me encanta seguir todas las tendencias en redes sociales, pero a veces no es posible seguir exactamente todo lo que uno observa. Al momento de vestir, trato de adecuar mis prendas con la moda que veo en redes y en el resto de medios.

¿Has tenido que modificar o dejar de usar ciertas prendas desde que eres reina?

Sí, antes mi estilo era mucho más casual y relajado. Sin embargo, ahora, al tener eventos más formales, me tengo que vestir de acuerdo a la situación. Siempre me ha gustado verme elegante y clásica, y ahora tengo la oportunidad de usar más prendas así y me encanta.

Top rosa con pantalón blanco. Gabriela afirma que, por los colores, esta combinación es ideal para un coctel a la luz del día. Cortesía Juan Diego Delgado (Ig: @jdiego_del).

HABLANDO DE SU REINADO

Describe la experiencia de ser reina como "un carrusel de emociones". Admite que la corona ha significado un gran reto que la ha hecho crecer como persona y la ha ayudado a valorar y ver muchas cosas que antes no tenía en cuenta.

Si hablamos de lo que más le ha llenado el corazón es ver cómo muchísimas personas brindan apoyo en la medida a sus posibilidades y de manera desinteresada.

¿Qué planes tienes para cuando culmine tu período?

Me encantaría seguir con mi carrera de Comunicación y trabajar en algo relacionado con medios y redes sociales. Además de eso, algo muy importante para mí es crecer en el ámbito musical, hacer que la gente conozca más mi música y aprovechar esta pasión que Dios me ha dado para hacer cosas muy lindas para los demás y para mí.

¿Una fiesta formal en la noche? Gabriela propone este traje de profunda abertura en la pierna y hombros descubiertos. Cortesía Juan Diego Delgado (Ig: @jdiego_del).

TAMBIÉN DIJO

"Para mí, menos es más. Es por eso que muchas veces prefiero looks y estilos un poco más sobrios".

"Para un día de turisteo en Cuenca me vestiría cómoda, pero lo suficientemente estilizada como para salir bien en las fotos. Con una blusa ligera, un jean, unos zapatos cómodos y una gorra o sombrero".

"Me gusta más el verano, ya que prefiero los looks frescos".

A la hora de elegir mis outfits, en primer lugar influye el clima, además las actividades del día. Pienso que también mi estado de ánimo influye al momento de hacerlo.

Fotos: Cortesía Juan Diego Delgado (Ig: @jdiego_del). Producción: Alejandra Cereceda. Backstage: Steven Moncada (Ig: @stevenmoncadaa). Maquillaje: Jasmín Peña (Ig: @xpertamakeup). Peinado: Rizos y Lisos (Ig: rizosylisos_ec). Locación: Madame Lounge Room (Ig: @madame_cue).