Nació en Galicia (España) pero hace algún tiempo que radica en Ecuador donde sus conocimientos en marketing los ha aplicado en una de las mayores tiendas de ropa del país. Gabriel Juncal compartió su manifiesto con EXPRESIONES para esta nueva entrega de Tengo que decirlo.

1 “Llevo 20 años en el mundo del mercadeo y siempre he estado en la industria textil”.

2 “Desde muy joven me ha atraído el mundo de la moda. Soy rápido, cambiante, dinámico tal como es la moda, una industria creativa”.

3 “Los colores y las tendencias tienes que aplicarlas a tus campañas para atraer a tu público a algo innovador”.

4 “La moda ha evolucionado. Mis abuelos adquirían ropa por la necesidad de abrigarse y solo eso. Hoy por hoy las grandes cadenas son más asequibles ahora, principalmente para los jóvenes que están inmersos en la cultura del fast fashion”.

5 “En otras épocas la gente se inclinaba por la calidad, el precio y la cadena productiva. La juventud no piensa tanto en eso, sino en tener prendas económicas que cada semana puedan renovar y deshacerse de ellas. No le interesa que les dure años, porque quiere estrenar sus looks cada semana”.

6 “Las marcas son importantes y tienen que posicionarse. Las grandes empresas de moda trabajan con un marketing de acercarse al consumidor a través de las cosas que a él le atraen”.

El experto en marketing enfatiza la importancia de una conciencia social al momento de adquirir una prenda. Karina Defas

7 “Empresas como la nuestra tienen una cadena de valor superalta y la producimos en fábrica. No tienen procesos con explotación, sino dignos, manos felices que la construyen. Me encanta la palabra ‘dignificar las prendas’”.

8 “En la toma decisión de compra de la moda debe haber mucha conciencia. Si estoy comprando, preguntarse por qué lo hago y a quién ayudo al hacerlo. Los de mi generación no pensaban igual, explotó con el consumismo”.

9 “El marketing de creencias es superimportante. ¿Qué mueve a alguien de 15 años comprar nuestra marca, qué le preocupa? La marca tiene que sentirse afín con el cliente. Si yo soy animalista, vegano y no uso productos de piel, ya se acercan al consumidor final. Ahora hay que escuchar, no solo ofertar, debemos meternos en su mundo, saber qué aplicaciones usa y qué cantantes o bandas musicales oye”.

10 “Bad Bunny, Dua Lipa, incluso Karol G, Rosalía son referentes para muchos en marcar tendencias en masas: uñas largas con brillos, las gafas de sol. Ecuador debe ver las tendencias mundiales en otros para empezar a aplicarlas. Cuando el vecino se pone el pantalón ajustado, el otro vecino va al mall a comprarlo o lo vio en la televisión, pero no se atreve a llevar la delantera”.

11 “En el país sí hay una industria de la moda muy fuerte a la que hay que apoyar. Tenemos más de 3.000 proveedores nacionales que se traducen en 3.000 familias”.

Gabriel sostiene que manos felices son las que confeccionan las prendas de la empresa donde labora. Karina Defas

12 “Me agrada competir porque mejoramos como empresa. Me gusta cuando estudiantes de la San Francisco, de la UDLA, de la Católica o de otra universidad hacen pasantías con nosotros, porque empresas de moda hay muy pocas. Hay que preguntarse cuáles son las que están dejando dinero en el país y crean fuentes de empleo con una cadena productiva digna”.

13 “Nos hemos expandido de tal manera que tenemos nuestras dos primeras tiendas internacionales en Costa Rica, ya en Ecuador estamos posicionados con más de 70 años en el mercado, ahora nuestra maquila y nuestro producto nacional está llegando en contenedores a Centroamérica”.

14 “Nuestros productos pasan por un proceso en que los chicos los diseñan, los plantean en el piso, se valoran siluetas y tendencias. Las macrotendencias tanto americanas como europeas se ‘tropicalizan’ acá, es decir, se las adapta y se las pasa al tallaje y a las medidas perfectas que pasan por un control de calidad antes de distribuirse a las tiendas”.