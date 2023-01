Imagine a un cantante grabar su primer disco y conseguir con este, certificados de oro y de platino por sus ventas y, como si fuera poco, arrasar con todos los premios de la música como los AMA y el Grammy. Esto fue lo que pasó con Cyndi Lauper hace casi 40 años cuando publicó y triunfó mundialmente con su canción Girls just want to have fun. Un tema que fue incluido en su álbum debut She’s so unusual.

La melodía cargada de un ritmo frenético y acompañada de la fuerza vocal y vibrante de Lauper fue reforzada por un divertido videoclip que le dio mayor impulso a la melodía de corte feminista.

El audiovisual mostraba a una joven rebelde que no quiere quedarse en casa, viviendo bajo el sometimiento de sus padres. Poniéndose de acuerdo con sus amigas, con quienes habla por teléfono logran salir a la calle para expresar su libertad con tal desenfado, mientras lo hacen, los transeúntes se unen con ellas rumbo a la casa de la protagonista de la historia, la singular Cyndi Lauper.

Para el productor musical William Lucas, el lanzamiento de este single produjo un éxito mediático, ya que el álbum She’ s so unusual que contenía el mencionado Girls just want to have fun fue bien recibido por la crítica y por el público. “Causó mucha aceptación al igual que su intérprete Cyndi Lauper, quien llamó la atención por su forma de vestir (previo al fenómeno de Madonna). Recuerdo que El show de Bernard (Ecuavisa) se encargaba de programarlo siempre. Cyndi sigue cantando y con el mismo tono”, afirma Lucas.

Para el legendario locutor de la FM de Ecuador, René Narváez, mejor conocido como la ‘Rana René’, el éxito del tema se debe a su intérprete pues considera a Cyndi Lauper como una cantante espectacular que impuso una moda vibrante impregnada de colores tanto en su cabello como en sus prendas de vestir que le dieron un toque estrafalario que fue seguido por Madonna poco tiempo después. “Es una artista que sigue vigente no solo por sus shows sino también por su filantropía y las causas que apoya”.