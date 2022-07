Es el hijo de Héctor Garzón y sobrino de Andrés Garzón. Gabriel también ha seguido los pasos de sus conocidos y queridos padre y tío, a los que admira y respeta. No solo se parece físicamente a Héctor, también su voz es muy similar. De niño hizo algunos talleres con él, pero dice que se enamoró de la actuación cuando acudía a las funciones del teatro Candilejas. Así nació su pasión por este oficio.

Tiene 37 años, debutó en 'Cosas de mi ciudad' a los 16 con el grupo Escaramuza en el teatro Del Ángel. Además de dedicarse a la actuación, es fisioterapeuta. Al terminar sus estudios ingresó a Proescena, del director Lucho Aguirre.

Acaba de estrenar la obra 'Cambalache 'con Pamela Palacios y Marcelo Gálvez en La Bota y se lo verá en la nueva comedia de Ecuavisa, 'Compañía 593'.

¿Qué influencias ejerció en usted su padre?

Nunca me obligó ni presionó. Siempre me dio libertad para elegir mi camino, así que estudié una carrera y, además, teatro. Me enseñó el respeto a este oficio y a que lo tome en serio.

¿De qué manera ha sido favorable o desfavorable ser el hijo y sobrino de estos reconocidos actores?

Mi padre y mi tío me han inculcado el amor por la carrera. Siempre he dicho que este oficio debe hacerse con disciplina, pasión y método. Ellos me lo han enseñado de manera directa e indirecta. Mi compromiso, más que con mi familia, es con el público y con las artes.

¿Le incomoda que lo conozcan más por ser el hijo de Héctor Garzón?

Para nada. A veces mi papá me cuenta que cierto actor le destaca mi trabajo y que eso lo hace sentir orgulloso. Yo también estoy orgulloso de él.

Con su padre, Héctor Garzón. cortesía

Ha tenido dos buenos maestros, ¿qué recomendaciones le han dado?

Tener los pies sobre la tierra, siempre escucho consejos porque dicen que el que escucha consejos llega a viejo (risas).

¿Su padre es muy exigente con usted cuando comparte escenario o lo dirige?

Claro que sí, yo también soy exigente con ellos, porque también los he dirigido. Con Lucho Aguirre aprendí muchas herramientas de dirección.

El parecido físico con su padre es muy grande...

Yo respondo bromeando que él se parece a mí, no yo a él. También les digo que mi papá me negó. Hay ese dicho que expresa, hijo negado se parece al padre (risas).

Guayaquileño, tiene 37 años. Carlos Klinger// EXPRESO

Gabriel es parte del elenco de 'Cambalache', que se estrenó el viernes pasado en La Bota. “Pedí permiso al mexicano Alejandro Licona. Fue complicado contactarme con él, pero lo logré a través de las redes sociales. Hice una adaptación y extensión de su obra 'Tiempos modernos', sin afectar la esencia.

Le puse Cambalache porque desnuda a nuestra sociedad y pone sobre la mesa lo que en el cotidiano vivir tratamos de ocultar. Tenemos una doble moral”, comenta el actor, quien interpreta a Julio César, el amante. Los personajes de Pamela (Elena) y Marcelo (Héctor) son pareja en la historia.

“Estoy agradecido con ellos, nos hemos divertido mucho en este proceso. Me han permitido trabajar de manera profesional”. Una comedia de absurdos que se mantendrá en cartelera el 22 y 23 de julio, a las 20:30.

El guayaquileño también integra el elenco de la telenovela 'Compañía 593', que graba Ecuavisa.

Gabriel interpreta a un periodista de crónica roja. “Es un personaje con el que el público se divertirá, existe mucho amor en este proyecto”, sostiene.

Antes estuvo en 'De la vida real', 'Archivos del destino', 'El combo amarillo' y 'Tres familias', y también cuenta con experiencia en cortometrajes. Tiene un hermano llamado Diego, quien aunque estudió actuación se inclinó por los contenidos en redes sociales.

Está casado con Melissa Zambrano y es padre de los gemelos Jared Gabriel y James Gabriel. Se considera versátil, “es algo por lo que me preocupo y que el personaje tenga vida propia. Siempre me he preocupado por mi formación, disfruto mucho distintas formas de interpretación. Me llenaría de orgullo que mis hijos sigan los pasos de su abuelo. Los apoyaré siempre, aunque no sean artistas. Doy la vida por esos niños”.