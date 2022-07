La tarde del 14 de julio, un fuerte sismo sorprendió a la ciudad. Los famosos, como la mayoría de los guayaquileños, la pasaron mal y se llevaron un gran susto. ¿Dónde estaban? ¿Cuáles fueron sus reacciones?

Ellos lo cuentan...

“Estaba en la universidad recogiendo a la Puchy (su actual pareja). Primero sentí un movimiento pequeño. Después empezó a moverse el mundo. Al principio me preocupé mucho, luego traté de tranquilizarme, esperé hasta que dejara de temblar la tierra. Llamé a mi familia para saber que estaban bien. Gracias a Dios, todo sin novedad”.

Carlos José Matamoros, presentador

“Estaba trabajando en el Centro de Convenciones de Guayaquil, en un show. Casi nos evacuaron y se retrasó todo por el temor de réplicas. Por fortuna no se dieron”.

Eduardo Andrade, presentador

Eduardo Andrade. Archivo

“A mi madre (Coco, de 91 años) y a mí nos agarró en la sala de mi casa. Me inquieté y fue ella la que me pidió que me tranquilice. Quería llevarla a la puerta. Confieso que me puse muy nerviosa, creo que lloré por alivio cuando dejó de temblar. Las mascotas no se inquietaron”.

Prisca Bustamante, actriz

Prisca Bustamante. Archivo

“Pánico, nervios, un poco de todo sentimos al momento del intenso movimiento telúrico. Estaba en plena grabación del programa 'Esto es fútbol'".

Carlos Víctor Morales, comentarista deportivo

Carlos Víctor Morales. Archivo

“El temblor me cogió pintándome el cabello. Salí a la calle con la capa y hecha un espantapájaros”.

Ana Buljubasich, presentadora

Ana Buljubasich. Archivo

"Estaba retirando dinero en un cajero y hablando por teléfono cuando sentí una especie de punzada fuerte desde el piso. De pronto todo empezó a moverse, me quedé en el mismo sitio porque fue rápido. Luego se repitió el movimiento y salí corriendo. Vi personas corriendo por todos lados".

Henry Bustamante, presentador

