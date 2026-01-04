Frank Bonilla sobre la caída de Maduro: "Lo que los venezolanos estábamos esperando"

El actor, residente en Ecuador, expresó su alegría por la localización y captura del entonces presidente

El actor venezolano Frank Bonilla, radicado en Ecuador y conocido por su participación en producciones de Ecuavisa como La niñera, Tres familias y la más reciente Los García, no ocultó su emoción al conocer la noticia sobre la localización y captura de Nicolás Maduro.

Según se informó, el hecho habría ocurrido en su residencia situada dentro del complejo militar Fuerte Tiuna, al sur de Caracas, tras un operativo ejecutado por fuerzas especiales de Estados Unidos.

Reaccionó eufórico en sus redes sociales, donde expresó: “Dios es grande y poco a poco alinea nuestras vidas. Venezuela, te amo. Vienen mejores tiempos para ti. Lo que todos los venezolanos estábamos esperando.

Llegó el momento en que Venezuela va a vivir con esperanza. Cayó el régimen, ¡sííí!”. Dejó ver su alegría por lo que considera un momento histórico para su país.

Su reciente trabajo

Frank Bonilla dio vida a Vito Rossi, antagonista principal de Los García. A pesar de haber trabajado en televisión y en teatro, prefiere el cine.

Su película favorita es Fight Club (El club de la pelea). Si Frank no hubiera optado por la actuación, habría sido piloto de avión, estuvo en la Fuerza Aérea durante tres años.

