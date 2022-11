Alta, mide 1,73 metros, esbelta, atractiva y tiene porte de modelo. Y Francesca del Rocío Terán Serrano lo es, porque desde que comenzó a dar sus primeros pasos, su madre, la también modelo Rocío Serrano, por quien siente una profunda admiración y respeto, le enseñó a desenvolverse en una pasarela. Participa en sesiones de fotos para diseñadores como Laura Santana y Nino Touma.

La Flaca Guerrero: "Di una opinión, pero no insulté" Leer más

Pero a sus 20 años no es su única pasión, la Medicina ocupa casi todo su tiempo. Es estudiante de esta carrera. Cursa el quinto semestre en la Universidad Católica de Guayaquil. Además, en la pandemia nació su emprendimiento de repostería, venta de galletas.

Tiene los atributos que generalmente exigen en los reinados de belleza. ¿Le interesan?

No he participado. A mi mamá le han dicho que me inscriba en Miss Ecuador, pero por ello debería dejar de estudiar cierto tiempo, tal vez un año. No quiero interrumpir mis estudios por nada ni por nadie. Lo único que acepto son contratos en modelaje.

¿Tal vez cuando termine la carrera lo reconsidere?

Puede ser, si la edad me lo permite. Mi mami muere porque yo sea Miss, pero yo estoy enfocada en mis estudios. Sueña con eso y le digo que no.

Dos oficios muy diferentes a los que se dedica. La Medicina es una carrera muy demandante.

Mi prioridad es el estudio, las clases, mis trabajos universitarios, luego el modelaje. Me organizo con los diseñadores en lo referente a fechas y horarios. Muchas veces he tenido que decirles que no por falta de tiempo.

¿Siempre se sintió atraída por el modelaje o su mamá la llevó por ese camino?

(Risas) Mi madre trabaja desde los 14 años, cuando yo nací ya tenía su academia y me ha hecho modelar en sus pasarelas. Siempre me ha gustado. Es mi mánager, me consigue los contratos. Generalmente adquiero estos compromisos los sábados. Además, ahora tiene Rocío Serrano Producciones en la que es mánager de artistas. Lo que yo gano lo invierto en mi carrera.

A los 10 años también incursioné en el baile, soy bailarina, me gradué a los 15, competí fuera y dentro del país. En lo referente a la Medicina, todavía no decido la especialidad a la que me dedicaré. Quisiera ser cirujana, no lo sé.

Luis Tippán: "Las Estrellas no tenemos edad ni caducidad" Leer más

En plena pandemia, usted empezaba en una carrera sacrificada como la Medicina. ¿En algún momento se replanteó dejarla?

Hice el preuniversitario en esos momentos. Creo que en las situaciones de caos o crisis sé manejarme, mantener la calma, además desde niña siempre quise ser doctora. Lo que me dolió la vida fue dejar el baile por falta de tiempo para ensayar. Fueron muchos años. Mi mamá me apoyaba y me decía que si yo soñaba con estudiar danza en el extranjero, ella lo dejaba todo para acompañarme.

¿Usted no habla tanto como su mamá?

(Risas) ¡Nooo! Ella habla mucho, habla muchas palabras por segundo. A veces le digo que no lo haga porque me estresa, pero siempre ha sido así, es parte de su personalidad. Cuando se va de viaje, extraño tenerla cerca, su energía.

Su progenitora es su mánager. Cortesía

Los galanes no le faltarán a una mujer atractiva y joven.

Más o menos (risas). Estudia Medicina, mi mamá ya lo conoce, le cuento todo a ella. Prefiero no decir el nombre, es mejor así. Es mi ‘prenovio’, estamos recién saliendo. Cuando yo salgo con alguien me van a visitar a mi casa. Mi mamá siempre me pide que donde sea que vaya le avise. Intento hacer tiempo para todos porque también tengo mi familia paterna. A ellos los veo el domingo.

En los exámenes de la universidad me desaparezco, me encierro a estudiar, no sé nada de nadie, no existo. No como porque el estrés me quita el hambre. He sido buena estudiante, quiero mantener ese nivel.

¿La TV es parte de sus intereses?

Eso no. Cuando era pequeña mi mamá invitaba a los canales de TV a las fiestas infantiles. Le pedía que les diga que no me hagan preguntas, ella respondía que debía aprender a desenvolverme y que solo sea yo. Cuando me toca lo hago, pero no es algo que me agrade, prefiero estar en una pasarela. Ahí no tengo que hablar (risas).

Rocío Serrano: "Si me invitan a un debate, estaré a la altura" Leer más

A su mamá la tiene en la punta de la lengua.

Mi madre vive conmigo, es la que siempre me apoya. Le pido consejos y aunque no lo crean ella también lo hace, no sé si le sirven (risas). Mi papá, Francisco Terán, quien está dedicado a lo tecnológico, no vive con nosotros, pero también me apoya.

Tiene un emprendimiento de repostería...

Durante la pandemia mi mamá me dijo que aunque no se podía salir hiciera algo. Aprendí a preparar postres a través de Internet. Creo que me quedan bien.

¿Cómo tomó la noticia cuando se enteró de que su madre iba a ser aspirante a la Alcaldía de Guayaquil?

Al principio sorprendió, pero luego pensé que estaba bien lo que hacía porque durante la pandemia ayudó a mucha gente, incluso hasta se enfermó de COVID-19 por ese motivo, mi abuelita (Magaly) se enojaba. Toda la vida ha sido así. Es necesario que alguien piense en los demás, no solo en la plata o en el poder, que se hagan las cosas de corazón.

Pero sus posibilidades son muy bajas...

Ella lo intenta y eso es lo importante. No me molesta que esté en la política porque mi mamá tiene claro sus valores, sabe lo que hace, nunca me ha decepcionado. Todos confiamos en ella, vamos a darle nuestro voto. Me ha enseñado a ser emprendedora, no se queda quieta, a ser responsable, mi abuelita es la cabeza del hogar. Es una gran ayuda para nosotros, nos cuida y nos atiende en estos momentos.

Mi mami es mi ejemplo, nunca la he visto quedar mal con nadie, ni en meterse en peleas. Siempre dice que todos los contactos sirven. También me ha enseñado a no hablar mal de la gente y tiene una gran fortaleza. Ella ha vivido situaciones difíciles.

No le interesa la TV, ni los reinados. Cortesía

Fotos y video tras cámara: G7pro (Ig: @g7proec). Producción: Alejandra Cereceda. Maquillaje y peinado: Diana Baltán (Ig: @makeupdianabaltan).Vestuario: Laura Santana (Ig: @laurasantanadesigns). Aretes: Coralia Handmade Jewelry (Ig: @coralia_ec).