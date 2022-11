María Teresa Guerrero cometió el ‘pecado’ (por llamarlo de alguna manera) de dar a entender que el programa 'En contacto' actual no es como el de antes. Entonces ella era una de las presentadoras. Aquello lo dijo hace unos meses, cuando fue invitada al segmento 'Huevos avergonzados', que conducen Xavier Pimentel, Diego Spotorno y Danilo Rosero en Armonía TV.

Estos comentarios de La Flaca volvieron a mencionarse en una entrevista que dio Carolina Jaume a Jonathan Estrada en su canal de YouTube. Las opiniones de ellas fueron presentadas en Los Hackers. Ahí le dieron a matar a María Teresa, sin pena y sin considerar que trabajó una temporada de 16 años en Ecuavisa y que se marchó cuando decidió hacer su vida en Estados Unidos. Pidieron disculpas por lo que dijeron. Preguntamos: ¿es un delito que no le agrade algo? Lo raro sería que nos guste todo.

La Flaca viene cada vez que quiere, puede, por contratos, a visitar a su familia o por su verdadera pasión, el deporte. Sobre lo ocurrido indicó: “No me gusta estar en estas cosas. Santiago Castro me cae bien, por eso me sorprendí. Di una opinión, pero no insulté. Amo a Ecuavisa, es mi casa. Me quedo con eso, no me quiero llenar de odio, es lo mejor, y evitar la mala onda.

Pasé 16 años ahí, empecé en 'Telemundo' con Tania Tinoco y al final estuve en 'En contacto'. Adoro a los Alvarado, los quiero como a mi familia. Jamás trabajé en otra empresa. Rechacé todas las propuestas que me hicieron otros canales”.

Aunque María Teresa tomó con calma lo ocurrido, Meche Cuesta la defendió y condenó que agredan a alguien que laboró en esa cadena. A su hija Mare Cevallos le han dado también harto palo. Ninguna de las dos se deja. Hace rato que al programa se le pasó la mano.