Rocío Serrano ha sido conocida principalmente como modelo, comunicadora, propietaria de una escuela de modelos y productora de eventos. Hoy, por primera vez incursiona en la política y está de candidata a la Alcaldía de Guayaquil. Gustosa accedió a responder El Cuestionario de EXPRESIONES.

¿Qué la llevó a aceptar ser candidata política, teniendo en cuenta que algunas personas vinculadas a la farándula o a la comunicación son cuestionadas porque, al llegar a ocupar un cargo, poco o nada hacen por su comunidad?

Yo por vocación hago labor social y lo vengo haciendo desde hace muchos años, no solo en Guayaquil sino también en Naranjito y en cualquier sector desde donde me han llamado. En pandemia recorrí muchos lugares y ayudamos a mucha gente.

¿Y cuál es su concepto de la política?

Jason David Frank se suicidó después de pelear con su esposa en un hotel Leer más

Servir, aunque es algo que suena tan trillado. Te confieso que yo tenía recelo de aceptar, hay mucha decepción debido a la corrupción. Y es verdad, hay talentos de televisión o artistas que nos han hecho quedar bien; otros, al ser populares, fueron pagados por partidos políticos para sumar votos y nada más.

Pocas mujeres asumen el reto de lanzarse a la Alcaldía de Guayaquil, prefieren otros cargos. ¿A qué lo atribuye?

He comprobado en carne propia que todavía existe machismo y en la política mucho más. A las mujeres nos subestiman. En mi escuela, yo fomento en mis alumnas y en la juventud el ser líderes y formarse con visión y valores.

¿Qué piensa de aquellas personas que ven la política como un negocio para enriquecerse o crear un emprendimiento familiar con dinero ajeno?

Es lamentable y una triste realidad. No está bien, pero si algo me caracteriza además de la alegría, es que a la hora de trabajar soy muy estricta y correcta. He tenido donaciones, las cuales no se tocan, y es algo que dejo en claro en mi entorno.

¿Por qué la gente cambia cuando ve mucho dinero?

Hay una frase que me gusta y dice: ‘Dale el poder a una persona y la conocerás cómo es realmente’. Es algo que hemos visto. No daré nombres, pero hasta se olvidan de saludar y ni contestan llamadas. La diferencia conmigo es que yo tengo valores y soy una mujer apegada a Dios y que ama al prójimo. Para servir en política, necesitas tener buen corazón.

Rocío dice haber sufrido carencias económicas cuando fue niña. G7 Pro

¿Qué me dice de su madre?

Mi madre fue un puntal importante en mi vida, me crio con amor y buenas enseñanzas. Es el ser que más admiro. Éramos de escasos recursos, recuerdo que llevaba los libros de la escuela en una funda que un día se me rompió en plena calle por la punta de un lápiz. A veces no tomábamos café, sino agua de yerbaluisa en el desayuno. Mi mamá no comía carne cuando había estofado para que nosotros nos alimentáramos.

Pero no necesariamente quien ha tenido carencias llega a ser una persona honrada.

Steven Spielberg recibirá el Oso de Oro Leer más

Es correcto, pero ya depende de cada persona y cómo haya sido formada. Yo sí llegué a marearme en cierto momento cuando empecé en el modelaje y fui enamorada de Jimmy Jairala. Tenía 17 años, aunque parecía de más. Aprendí de Tati Interllige y Cecilia Niemes. Hoy puedo decirte que tengo un buen nombre y es una marca bien vista.

¿Por qué la Alcaldía?

Las oportunidades se presentan una vez. En el pasado me propusieron para una concejalía y la Asamblea. Para mí es un reto y estoy consciente y me gustan las cosas difíciles y los desafíos grandes. Si no acepté antes es porque no estaba preparada. Llevo dos años estudiando Leyes y la gente no lo sabe. Ignora también que soy tecnóloga en Comunicación para Televisión, Ventas y Relaciones Públicas. Fui una alumna destacada y llevo 25 años en este campo y como formadora de talentos. Yo no salí de un reality, aunque destaco a gente como Jorge Heredia que se ha preparado.

¿Qué tipo de lectura le gusta?

Me gusta estar informada de todo lo que pasa a nivel nacional. Investigo, leo y me agrada ver debates.

Con estudios en leyes y comunicación, enfatiza no ser ninguna improvisada. G7 Pro

¿Se ve como la sucesora de Cynthia Viteri?

Claro, nadie se mete con la mentalidad de perder, sino de ganar. Y espero hacerlo con el favor de Dios y de los electores.

Entonces le quitará el sillón a Cynthia.

No tanto quitar, se trata de cumplir ciclos en la vida. Admiro y conozco a Jaime Nebot, pero el PSC tiene muchos años en el poder y creo que es hora de que dé cabida a otros. El que no arriesga, no cruza el río. Y la gente no es tonta, sola se da cuenta de quién es quién. Si en algún momento me invitan a un debate, estaré a la altura. Tengo grandes expectativas, y en la política, en el amor y en el fútbol nada está dicho.

Usted conoce secretos de algunos de sus contrincantes, podría revelarlos si quisiera.

Jorge Omar Barcia: "No todos los hombres somos maltratadores" Leer más

A mí solo me interesa hablar de lo mío. Hablar de otros me parece una falta de respeto. Así sea mi contrincante, jamás me expresaré mal ni revelaré nada. Prefiero exaltar lo positivo.

¿Cuál ha sido su mayor lección aprendida?

He aprendido que no todo debe contarse, hay cosas que es mejor reservarse. Hubiese omitido abrir mucho mi corazón. Así como hay gente buena, también existe la mala, que se aprovecha de una situación para caerte encima.

¿Se considera fea, guapa o común y corriente?

Ahorita me siento linda, porque aprendí a aceptarme. Pero hubo un momento en que me sentí un monstruo, porque además de la parálisis, comencé a tener sobrepeso por mi baja autoestima. Alguien que quería me dijo un día que no llegaría a nada, porque estaba gorda y vieja. Ahora quiero que me vea.

DE TODO UN POCO

¿Cuál es la canción que más le gusta bailar?

Que levante la mano, de Américo.

¿Y la que más escucha?

Al final, de Lilly Goodman. Me define.

Si tuviera una lámpara mágica en sus manos, ¿cuáles serían sus tres deseos?

Kanye West recupera su cuenta de Twitter y ahora quiere ser presidente Leer más

Paz, amor y trabajo.

¿Su mayor miedo?

Ser víctima de violación.

Si fuera una celebridad, ¿cuál sería su nombre para ocultar su identidad en un lugar desconocido?

Nancy.

Si tuviera la oportunidad de escoger a un famoso como pareja, ¿quién sería?

Marc Anthony.

¿A qué lugar se llevaría mañana a su familia si pudiera?

A Disney en Estados Unidos.