Francesca Cipriani se reinventa con el tiempo

En 2015, el nombre de la guayaquileña Francesca Cipriani recorrió el mundo entero tras ser elegida como Miss Ecuador y luego participar en el certamen Miss Universo. Ahora su vida ya no está vinculada a los certámenes, sin embargo guarda muy buenos recuerdos de lo que vivió y reconoce que desde hace mucho tiempo estos han dejado de ser únicamente sobre belleza física, sino que hoy en día buscan una mujer completa, una líder que pueda usar esa plataforma para servicio de los demás.

Comodidad extrema: Francesca es fan de los vestidos, le encantan. Por el color y modelo de este, lo puede usar para un brunch, cena romántica o llevarlo a algún viaje con su pareja. Gerardo Menoscal.

Hasta ahora, el reconocimiento que obtuvo en aquel año por parte del público sigue vigente y es ese cariño que le ha permitido continuar con otros proyectos que han recibido mucha acogida. Concretamente, Francesca ahora es parte del mundo fitness y promueve un estilo de vida integral y saludable en sus redes sociales.

Urban Chic: lo puedo usar con o sin blazer, para la noche o el día. No tiene problema en combinarlo con deportivos o tacos. Gerardo Menoscal.

Ella forma parte de una comunidad que se ha hecho muy popular en estos últimos años. Por eso, destacar entre los demás es todo un reto que ha afrontado con “preparación y autenticidad”, según sus propias palabras. Porque, afirma, “no hay que hacerlo por moda ya que así no es sostenible, es un modo de vida y cuando lo haces por lo otro se nota”.

Como su trabajo se concentra la mayor parte del tiempo en Instagram (en donde tiene 89.900 seguidores), confiesa que los fines de semana trata de desconectarse totalmente de la plataforma. Sí se ha sentido abrumada alguna que otra vez, pero reconoce que eso sucede por no tener una visión objetiva y por distracción. “Si tienes claro cuál es tu propósito no quieres salir huyendo sino disfrutarlo”, añade.

Estos conocimientos provocaron que hiciera una introspección de su alimentación y descubriera el verdadero motivo de su ansiedad por los dulces. Francesca es ahora una mujer que conoce su cuerpo y mente, cuida su salud no por vanidad e invita a todos a hacerlo para tener una mejor vida.

pertenece a la colección de su marca Nuè, próxima a ser inaugurada. Es perfecto para un bridal shower, baby shower o matrimonio civil. Todos los eventos con más formalidad. Gerardo Menoscal.

Hablando de estilo

Desde los 14 años ha estado en el mundo del modelaje lo que le ha permitido ver en primera fila las tendencias y lo que ya pasó de moda. “Sé qué es vestir lo último de la moda. Sin embargo, si no lo sientes tuyo no importa lo que te pongas porque no lo vas a disfrutar. Fue clave para marcar mi propio estilo, el pensar si me visto para los demás o para mi misma” asegura.

Noto mucho que el tema de prendas de segunda mano está creciendo hoy en día y estamos tomando consciencia de los cambios climáticos, más aún del respiro que tuvo el planeta después de las cuarentenas en cada país. Si uno compra prendas de calidad y las mantiene de esa manera muy bien podría pasar a otra persona y evitar caer en el consumismo.

Confiesa que hay semanas en las que planifica sus looks con mucha anticipación, desde el domingo para aprovechar mejor la mañana y tener más tiempo para el desayuno, leer o entrenar. Además resalta que le gusta tomarse el tiempo de ver qué prendas no ha usado en un buen tiempo para donarlas o incorporarlas nuevamente a sus outfits. Si tuviera que describir su estilo en tres palabras, estas son: atrevido, clásico y casual.