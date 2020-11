De estilo romántico, juvenil y clásico, la modelo y maquilladora Daniela Rodríguez crea su camino en la industria de la moda ecuatoriana al potencializarse como una fashionista que impone tendencia. A sus 25 años, la quinta finalista del Miss Ecuador 2020 resalta en redes sociales por su enérgica y amable personalidad, consejos de belleza y su buen gusto en vestir.

Incursión en la moda

Daniela ha sido parte de decenas de producciones fotográficas debido a su trabajo como maquilladora, desde hace ocho años. Sin embargo, cuenta que hace dos decidió cambiar su estilo de vida por uno más saludable y así comenzar su carrera en el modelaje. “Maquillaba a las modelos y siempre tuve el sueño de ser una de ellas. Bajé de peso, me propuse esa meta y fue así como logré obtener la mejor versión de mí misma”, afirma.

Poco a poco, comenzó a darse a conocer en el rubro y por eso ha logrado ser la imagen de diseñadores como Nino Touma y Renata Merchán. Actualmente realiza colaboraciones con varias marcas nacionales que la han contratado para que ella sea imagen de sus colecciones.

Disfruta usar looks románticos. Miguel Canales

Siempre estilosa

Para Daniela, el mejor look debe ir complementado con un buen maquillaje y peinado. Durante su etapa como candidata a Miss Ecuador, todos los días se levantaba a las cuatro de la mañana para arreglarse ella sola. Aunque no le gusta lucir un maquillaje muy llamativo durante el día, es amante de las pestañas largas y sombras en tonos tierra o rosadas. Para cuidar la salud de su piel, no sale nunca de su casa sin aplicar crema hidratante y protector solar.

Al hablar de cómo le gusta llevar su melena, Daniela dice que su peinado favorito son las ondas sueltas. Cuenta que no le teme a los cambios y por eso, en más de una ocasión, se ha pintado el pelo de diversos colores como rojo, castaño y rubio. “Cada año hay que hacer un pequeño cambio y en el futuro también me gustaría tinturarlo de rosado”, concluye.

Atenta a las tendencias

Instagram y Pinterest son su mayor fuente de inspiración para crear sus outfits. Aunque sostiene que su estilo al vestir constantemente cambia, siempre mantiene su esencia clásica y romántica. En la mayoría de fotos que sube a las redes sociales, se puede apreciar que en los looks diarios de Daniela destacan los colores como el rosado, celeste, fucsia y amarillo. Disfruta usar vestidos y faldas largas, pero como es estudiante de Medicina, también le gusta estar cómoda con pantalones sueltos, una crop top y zapatos deportivos.

La corbata en los looks femeninos rompe tabúes Leer más

Para la noche opta por estilos más arriesgados con tonos llamativos como el rojo, negro y dorado. Siempre con tacones altos para estilizar la figura. En cuanto a los accesorios, le encantan las diademas, los collares largos y los aretes grandes. No le gusta el estampado polka dots (lunares).

Su mayor debilidad

Sin duda, lo que más predomina en su armario son las carteras. Tiene más de 40 (de todos los colores y diseños) y asegura que al igual que Kylie Jenner, su mayor sueño como fashionista es llenar todo un armario con ellas. “Me puede faltar todo, menos las carteras. Eso sí, no es necesario tener solamente de marcas reconocidas para conseguir que complementen tu outfit a la perfección. Más que el precio, lo importante es cómo luzca”, asegura.

Le gusta usar maquillajes en tonos tierra o pasteles. Miguel Canales

Personal

Nació en Guayaquil.

Estudia Medicina. Desea ser cirujana plástica.

Trabaja como maquilladora y modelo.

Más detalles