Fran Drescher recibe estrella en Hollywood y revive la magia de 'La Niñera'

Drescher celebra su cumpleaños 68 con una estrella y un reconocimiento a su rol como líder de SAG-AFTRA

La actriz Fran Drescher celebra sus 68 años y la obtención de su estrella junto a Nicholle Tom y Madeline Zima, quienes interpretaron a sus "hijas" en La Niñera.

La aclamada actriz y líder gremial Fran Drescher recibió su estrella en el mítico Paseo de la Fama de Hollywood el pasado martes 30 de septiembre de 2025, coincidiendo con la celebración de su cumpleaños número 68. La ceremonia, realizada en Los Ángeles, se convirtió en un emotivo reencuentro del elenco de La Niñera (The Nanny), con sus "hijas" Nicholle Tom y Madeline Zima rindiendo homenaje. Este galardón celebra su legado en la comedia y su importante labor como presidenta del sindicato SAG-AFTRA (Sindicato de Profesionales de Cine, de Radio y de Televisión).

El día de su cumpleaños se transformó en uno de los momentos más importantes de la carrera de Fran Drescher, quien se unió al selecto grupo de celebridades con la estrella número 2.822 del Paseo de la Fama. La actriz, conocida por su inconfundible voz nasal, se mostró conmovida por el apoyo de familiares, amigos y, especialmente, de sus coestrellas de La Niñera.

El cocreador de la serie, Peter Marc Jacobson, fue el encargado de presentar el galardón, un gesto que subraya la fuerte relación profesional y personal que mantienen.

Peter Marc Jacobson en la ceremonia en honor a Fran Drescher con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Getty Images

El homenaje fue especialmente significativo por la presencia de Nicholle Tom (Maggie Sheffield) y Madeline Zima (Gracie Sheffield), quienes asistieron y dedicaron mensajes que destacaron la influencia de Drescher en sus vidas.

Estrenos de cine en Ecuador 2 de octubre: Avatar 2, Afterburn y más sorpresas Leer más

Por su parte, Madeline Zima resaltó el impacto cultural del personaje de Fran Fine, afirmando que su llegada a la televisión no solo cambió el medio, sino que lo "redecoró", convirtiendo a las mujeres trabajadoras judías en las inteligentes y glamorosas protagonistas de la historia. Zima concluyó elogiando el activismo de su excompañera, destacando que el mayor poder de la actriz es estar orgullosa de sí misma.

Aunque el eterno galán de la serie, Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield), no pudo asistir, compartió un mensaje conmovedor a través de sus redes sociales. Shaughnessy destacó la resiliencia de Drescher y su labor filantrópica, señalando que la fundación Cancer Schmancer, enfocada en la detección temprana de cánceres ginecológicos, es quizás su "mayor superpoder".

El éxito de Drescher se mide tanto en la comedia atemporal como en su firme liderazgo reciente como presidenta del SAG-AFTRA (Sindicato de Profesionales de Cine, de Radio y de Televisión). Su rol fue fundamental en la huelga de Hollywood, donde demostró su compromiso con los derechos de los trabajadores.

La estrella en el Paseo de la Fama, otorgada justo en su cumpleaños, es un testimonio del perdurable legado de Fran Drescher en la comedia y su inquebrantable activismo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ