Celebrar 20 años de carrera con el lanzamiento de un disco es una acción habitual en la industria. Pero que la relación con la música -considerando que el camino artístico está lleno de subes y bajas- se mantenga intacta, con el mismo respeto y amor de siempre, se aplaude.

Este es un vínculo que necesita del mismo cuidado que cualquier otro. Fonseca reconoce que, en su caso, la relación está completa y agradece a la vida por habérselo permitido y por ayudarlo a cumplir su sueño más profundo desde que era pequeño.

En conversación con EXPRESIONES dijo, además, que esta es una de las razones por las que su nuevo disco lleva el título de 'Viajante', una palabra que nace del pensamiento de David Remartínez, escritor español con el que se topó mientras creaba el álbum.

“A diferencia de la palabra viajero, el viajante se traslada íntegro, se transporta a donde sea tal y como es. El viajante regresa como se fue: siendo exactamente el mismo”, dice. Al leerlo, el cantautor resonó inmediatamente con el significado.

En esta charla también se refiere a su nuevo sencillo, 'Pasa', y adelanta una sorpresa para el público ecuatoriano.

LA ENTREVISTA

En Pasa, su último sencillo junto a Matisse, las voces combinan a la perfección. ¿Cómo se da esta colaboración?

Primero que nada, estoy muy contento con esta canción, y siento lo mismo que tú dices en cuanto al tema de las voces. Para mí, Matisse es una banda que desde la primera vez que la oí, lo que me llamó mucho la atención fueron sus voces, la manera en que cantan y abordan las canciones y la mística que tienen. Me parece que vibramos 100 % en la misma frecuencia y, por eso, cuando la escribí pensé inmediatamente en ellos para invitarlos. Nos conocimos hace ya algunos años y le envié la canción a Pablo (uno de los integrantes) y él se la compartió a los demás. Es un tema muy honesto, en una parte dice: ‘Yo nunca quise hacerte daño, pero pasa’. A todos nos ha pasado en un momento de la vida en que, sin querer, le hemos hecho daño a una persona que significa mucho. Es una invitación a aceptar que eso sucede, podemos vivir con ello y también remediarlo.

Fonseca y Cimafunk hablan bajito excepto en los momentos duros Leer más

Dice que la creación de este álbum ha sido uno de los procesos más intensos que ha vivido en su carrera, ¿por qué?

Por esta época, por estos dos años tan particulares que hemos vivido. Tuve muchísimo tiempo para escribir, es la vez que más canciones he escrito para un álbum, hice casi 30, entonces no solo fue por el proceso de composición, sino de la selección de los temas que ya iban a ser parte de Viajante, fue muy intenso. Hay que desprenderse porque hay canciones a las que les has puesto corazón, alma y tiempo, y tienes que ir diciendo: ‘Esta no tiene nada que ver con el concepto’, y así. Me tocaba parar un tiempo y dejar de escucharlas por unos días para agarrar un poco de distancia, y poder oírlas con cabeza fría.

También dice que este disco es como una radiografía de usted y sus aprendizajes en la música, ¿fue complicado “entrar” ahí?, ¿se topó con cosas que tal vez no quería?

Estuve quieto por mucho tiempo y yo que por lo general estoy viajando tanto que, de repente, me llegaban recuerdos de cosas muy sencillas, pero que yo no sabía que tenía en la cabeza. Por ejemplo, estar caminando por una calle en una ciudad equis con alguien y no me acordaba. Fueron saliendo y saliendo recuerdos y eso, a la hora de componer, se convirtió en inspiración para distintas canciones, frases e ideas.

Este disco es un recorrido sonoro y rítmico muy variado. ¿Cuál es su top 3 de canciones que le recomendaría a alguien escuchar?

Fonseca, agradecido de trabajar con su compadre Leer más

(Silencio) Las primeras que se me vienen a la cabeza son 'Besos en la frente', 'En vivo y en directo' y, por supuesto, 'Pasa'.

Ha llegado a los 20 años de carrera, ¿qué le diría al Fonseca del futuro, cuando cumpla 30 o 40 años de carrera?

Le diría: ‘Pa’ lante’. Mientras uno haga música honesta y del corazón, siempre hay camino, nuevos recorridos y experiencias. La verdad es que yo me siento muy afortunado de vivir lo que he vivido, de cumplir los sueños que tuve desde muy niño y lo que queda es camino por recorrer. Siempre la palabra sería ‘Adelante, hermano, que lo que viene está bueno’.

PRONTO EN ECUADOR

Fonseca sabe que tiene un público muy fiel en el país, que está siempre atento a sus novedades y conciertos. El cantante reveló que va a anunciar el Tour Viajante a finales de junio y que, obviamente, Ecuador forma parte del listado de países que visitará. Asimismo, quiso adelantar que lo más seguro es que esto sea en el mes de noviembre.