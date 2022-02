Fonseca y Cimafunk hablan bajito excepto en los momentos duros

Cuba y Colombia se unen en el nuevo sencillo de Cimafunk y Fonseca. Háblame bajito es el título de este funk con estilo caribeño y el tropipop, característico del colombiano. Ellos lo describen así: “Es un regreso al barrio, a la manera en la que nos criaron, al ‘respeta para que te respeten’. A mí me enseñaron así. Incluso, cuando no había manera de llegar a un entendimiento mutuo, siempre se cuidaba la forma en la que se decían las cosas y por supuesto el volumen”. En este estilo más conciliador ponen a bailar a todos sus fans.

Al ser latinos, hablar bajo no es algo que se dé fácil. El título de su canción es casi una contradicción.

F: Es completamente cierto. En nuestros países y culturas hablamos alto, pero a lo que se refiere la canción es que en los momentos de tensión y más difíciles es que hay que hablar bajito. Para la alegría siempre está bien hablar y cantar duro. Cuando llega la candela es que vale la pena hablar bajito para que todo se resuelva…

C: Hay que darle suave cuando la cabeza está caliente. Pero tú sabes cómo somos, salimos a la calle y todos estamos pregonando. Las vecinas, los vendedores. Pero a la hora de discutir sí hay que bajar el tono, no explotar.

Esta pregunta es para Cimafunk. Para el tiempo y Háblame bajito pertenecen a épocas distintas, pero tienen una temática que las une. ¿En qué cree que se parecen?

Sí, tienen una cercanía. Para el tiempo me lleva mucho al estilo que tiene Fonseca y tiene toda la frescura de una canción de amor. Me gusta esta vibra y a la gente también, por eso es mi canción más escuchada en Spotify.

Fonseca, ¿cómo surgió la invitación a Cimafunk para hacer esta canción?

Unos amigos en común (Magnus Media) fueron los que nos presentaron y nos dijeron que teníamos que juntarnos. Fue en Miami, en un estudio de grabación. Agradezco que hayan insistido tanto, porque surgió algo increíble. Nosotros habíamos escuchado de nuestra música, pero no habíamos coincidido. A los veinte minutos fue como si hubiéramos empezado la carrera juntos. Y eso es muy importante a la hora de hacer música, más cuando lo haces con alguien a quien recién le tomas confianza. En cuestión de cuatro a cinco horas ya habíamos escrito el tema y luego nos juntamos con Simón Mejía (Bomba Estéreo) y le enviamos la canción y empezamos a trabajarla. La escribimos a finales del 2019 y por toda la locura del 2020 preferimos dejarla quieta hasta el momento indicado. ¡Por fin la pueden escuchar!

¿La nota de voz de la canción de dónde surge?

F: Pues fue así, tal cual como se escucha. Cima me la envió a mi celular luego de escuchar la primera edición de la canción. Y luego le dije a Simón como para probar y le encantó la idea.

C: Lo de la nota de voz no me lo esperaba y fue súper bueno eso. Pero tengo que decir que fue mi reacción real, estaba con mi jeva (mujer) y le encantó. Y ella no sabía que la habíamos grabado, pero reaccionó muchísimo. “¡Qué rico está esto!”, comenzó a gritar. Y por eso le mandé el audio. De esta canción resalto que se siente nuestra identidad.

Ahora que la música tiene una recepción-viralización diferente con TikTok, ¿tiene componentes para que se produzca esto?

Creo que eso es algo que nunca se puede saber. Vamos a ver qué pasa con la canción. Como músico y cantante tenemos un límite. Una vez fuera, toma su propio camino.

Así evitan alzar la voz

La carrera artística es muy demandante. Además de los viajes y compromisos, está la parte de los ensayos constantes, lo que lo hace un trabajo 24/7. ¿Pero cómo manejan esta carga y el estrés? Así ponen en práctica lo que aconsejan en su canción. “Yo trato de no correr mucho. Hacer las cosas poco a poco. La locura se me hace cuando no estoy organizado y tengo mi lista hecha. Hago meditación para salir de la turbulencia de los tiempos”, explica Cimafunk. Fonseca coincide y recalca que el secreto es saber valorar y utilizar el tiempo. “Cuando quieres hacer demasiadas cosas a la vez es que se produce el problema”.

¿Qué tan seguido gritan?

Ambos son sinceros y, al igual que todos, en momentos de estrés gritar es una reacción difícil de evitar. Pero esto pasa cuando a ellos les tocar hablar más alto de lo que quisieran en esas situaciones laborales: “A veces uno está muy apresurado y no dice las cosas de la manera más correcta. Con mi equipo, que son personas que fueron amigos primero desde antes de hacer música, siempre hablamos. Y siempre lo hacemos de manera sincera, por lo que esto evita que se enciendan los problemas y no lleguemos a gritar. Pero a veces es inevitable. En los shows es más difícil y uno no quiere que salga mal”, explica Cimafunk. Para Fonseca, la euforia de un concierto y la perfección que requiere sí lo han hecho elevar su tono más de una vez.

“Me siento mal luego de hacerlo y es por eso que también me gusta llevar este mensaje en la canción, y así tenerlo presente, que hay que hablar siempre bajito y es mejor así. Es más, (sirve) como mantra para el backstage”, dice entre risas.

Más de ellos

Fonseca está listo para sacar un nuevo álbum este año. No tiene prisa, pero sí fecha tentativa: entre abril y mayo. El nombre está por definirlo. Mientras tanto, le gusta pasar el tiempo con sus hijos. Tal como lo mostró en redes.