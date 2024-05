La Flaca Guerrero está en Londres

La expresentadora y deportista María Teresa Guerrero dice que cuando conoció a su novio Kersey Graham, este no corría ni un kilómetro. Ahora ya ha completado su primera carrera de 10K.

“Estoy tan orgullosa de él y de su increíble progreso. Hemos corrido juntos, cada uno a su propio ritmo. Ya no solo me hablará de cohetes y de llevarme a la luna, ahora también me hablará de kilómetros”, cuentra entre risas.

Cuando se dio a conocer el romance a fines del año pasado, ella dijo: “Es totalmente diferente a mí, no le gusta para nada la farándula, no es atleta, es un ingeniero aeroespacial, un nerd, le encanta escalar montañas”.

Además María Teresa se encuentra en Londres, ciudad en la que se jugará la esperada final de la Champions League, entre Borussia y Real Madrid. Estos equipos lucharán por alcanzar la preciada orejona. La Final de la Liga de Campeones de la UEFA del principal torneo europeo de clubes se jugará en el estadio de Wembley en la capital inglesa, el 1 de junio.

Aprovecha su estadía para correr y hacer turismo. Visita lugares icónicos, disfruta de la deliciosa comida y comparte con amistades.

Entre los lugares que apreció están el Gran Ben, Plaza de Trafalgar, los alrededores del río Támesis y El London Eye.

