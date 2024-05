Evelyn Vanessa Calderón: "Desde niña fui coqueta"

Evelyn Vanessa Calderón, la Coqueta, dice que su niñez fue muy bonita. “Mis padres (Carlos y Mirella) siempre me han consentido en casi todo, al inicio vivíamos en Guayaquil, yo nací en la ciudad, y con el pasar del tiempo nos fuimos a Salitre, durante ese tiempo yo me acostumbré mucho a mis abuelitos Ofelia y Reimundo. No era tan traviesa, pero sí consentida de mi mamá. Ella cuenta que no me gustaba que tocaran mis muñecas ni compartir con cualquier niña.

De niña. Cortesía

Recuerdo que quería un poni, pero no me lo compraron. Una de mis travesuras fue que cuando estaba aprendiendo a andar en bicicleta me caí fuerte y me pegué en la cara. Me quedó una cicatriz durante años. Tuve que ponerme cremas y productos caseros para que se borre un poco. Mi mami siempre exageraba, me ponía vestidos con esos cintillos y esas medias de vuelos, creo que por eso soy coqueta. Desde chiquita me vestía así. Era flaquita, en la adolescencia cambió mi cuerpo. No me gustaba la sopa, todavía no me gusta y mi mamá cuenta que hacía rabietas y no quería ir a la escuela al inicio”, dice.

Samantha Mora

La presentadora de noticias Samantha Mora cuenta que desde muy pequeña le gustaba explorar y aprender cosas nuevas. “Jugaba a la pelota con mis vecinos y amaba andar en bicicleta. Aunque me caía y me raspaba las manos y las rodillas, nunca dejé de pedalear. Cada caída era una oportunidad para levantarme y seguir adelante”.

Recuerda que una vez con una prima, movidas por la curiosidad, a los 10 años decidieron ir a una iglesia de los Testigos de Jehová.

“Desde la ventana de mi casa, le grité a mi mamá que iríamos al Salón del Reino en bici. Resultó que ella nunca me escuchó y al encontrar las bicicletas abandonadas afuera del sitio, mis padres se asustaron y comenzaron a buscarnos por toda la zona con la policía. Al final, el malentendido se solucionó. La vida es una búsqueda constante y esa lección me la dejó clara. A veces nos olvidamos de ser como niños y no nos atrevemos a preguntar, a pedalear sin parar”.

Samantha Mora. Cortesía

Rocío Cedeño

Según la expresentadora Rocío Cedeño, “mi niñez recoge los más lindos recuerdos, porque tuve a mis padres (Álvaro y Rosa) conmigo (ahora están en el cielo). Todo era alegrías con la familia y los vecinos que nos apoyaban siempre. Me encantaba replicar en el barrio lo que hacíamos en la escuela, los shows navideños y las posadas eran el evento del barrio.

Rocío Cedeño. Cortesía

Armaba tarima, me disfrazaba con los niños de mi familia y presentábamos diferentes obras y bailábamos. El público eran los niños del barrio con sus padres. Y les regalaba caramelos. Mi travesura era descubrir con anticipación los regalitos navideños, siempre lo hacía, no los podían ocultar porque los encontraba”. Todas las fotos de su niñez se extraviaron tras la muerte de su mami.

Andrés Garzón

El actor Andrés Garzón revela detalles de la niñez que vivió con su hermano, el también actor Héctor Garzón. “Provengo de una familia en la que tenía unos padres particulares, mi madre (Margarita) siempre llevó las riendas de la casa. Ella tuvo una manera de criarnos y quizá hasta de protegernos del mundo. En más de una oportunidad, nos dejó encerrados (si sucediera hoy, debería demandar a mi madre por aquello), más no por ello me traumé.

Es y será siempre al ser que admiré y amé. Y desde su extraño amor nos permitía dar rienda suelta a la imaginación. Con mi hermano para divertirnos hacíamos playback con la radio, la que en muchas ocasiones matizó las fiestas de mi casa.

Andrés Garzón y su familia. Cortesía

Disfrutamos de la imitación de los LP de Ernesto Albán y de los cachos de Los Caporales, sin saber que ya estábamos en un ejercicio dramático que nos divertía mucho. Ese pequeño ejercicio que puede ser poco significativo nos ha permitido ser la resultante de aquello que muchos dicen ‘son los mejores’. Lo que tomo con mucho agrado y humildad, porque realmente lo que me hace grande es estar en las tablas”.

María José Flores

La presentadora deportiva María José Flores cuenta que desde niña le llamaba la atención hablar en público. “Estar en la TV era mi sueño, fui cheerleader. Siempre tuve ese gusto por la comunicación, hasta los 16 años jugué con las barbies. A mi hija María José le encanta cantar y hablar en público. Ya lo lleva en la sangre.

Hice algunas travesuras con mis hermanas, María Gabriela y María Fernanda. Nosotras nos subimos a un techo para agarrar a una paloma, una vecina avisó que estábamos ahí. Subieron a buscarnos al palomar y nos regañaron. El techo era peligroso. Además, en una Navidad me puse a jugar con unos chispeadores, una chispa me cayó en uno de mis brazos, me asusté y lo solté. Aquello provocó que se quemara el árbol y algunos juguetes, entre ellos, una barbie”.

María José Flores. Cortesía

Prisca Bustamante

La actriz peruana, Prisca Bustamante, quien reside en Guayaquil, proviene de una familia muy numerosa. “Tengo hermanas contemporáneas, nos llevaban a la playa, de paseo y salíamos mucho a comer a la calle. A mis padres (Pedro y Coco) les encantaba compartir con sus hijos, andar de arriba para abajo. Antes se podía salir sin problemas y sin miedo a la delincuencia, andábamos en bicicleta y teníamos amigos en el barrio. Mis progenitores no eran muy estrictos”.

Prisca Bustamante. Cortesía

