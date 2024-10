El festival 'Quito tiene teatro' regresa: Conoce su programación

Una veintena de obras en cartelera, afamados actores, teatros por toda la urbe; durante años, el festival Quito tiene teatro se hizo un nombre y un público que lo aguardaba ansioso cada año.

Sin embargo, con el arribo de la pandemia en 2020 y la posterior crisis del sector cultural, el encuentro se detuvo. Al menos hasta este miércoles 6 de noviembre, cuando Quito tiene teatro finalmente volverá a las tablas.

Así lo explica Roberto Sánchez, director del encuentro, que es organizado por tres asociaciones de artistas escénicos: la Asociación Nacional de Artes Escénicas, la Red de Espacios Escénicos Independientes y la Red de Artistas en Movimiento

“Hemos estado trabajando durante mucho tiempo para lograr un renacimiento del festival y este año finalmente lo conseguimos a través del apoyo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI) y de la empresa privada”, explica.

Y si bien esta nueva edición será más pequeña de lo que era antaño, las expectativas son altas. “En nuestras primeras ediciones logramos reunir a miles de espectadores, y si bien sabemos que volver a llegar a esas cifras será un desafío, queremos volver a forjar esa relación intensa con el público quiteño y recordarle que el acceso a la cultura no es una dádiva, sino un derecho”, asegura.

Una nutrida selección de piezas capitalinas

Setenta y nueve obras de dramaturgia local se presentaron a la convocatoria para Quito Tiene Teatro. Doce obras fueron seleccionadas por el comité de curadores.

Entre las propuestas elegidas está Crime Brulé, dirigida por Martín Peña Vázquez. Esta narra la historia de Billy J. Flash que es un asesino de los años cuarenta que acaba de cometer el crimen más atroz de Ciudad Beta. Entre los actores participantes están Gonzalo Estupiñán, Ramiro Aulestia y María del Mar Espinoza.

Doce obras fueron seleccionadas para el encuentro, entre ellas Crime Brule de Martín Peña Cortesía El Apuntador

También se encuentra Antonia y Berenice han muerto, de Sharon Olazaval.

Esta pieza, estrenada el año pasado, ahonda en las vidas de dos mujeres que hacen teatro en las hostiles y frías calles del reino de Orión, cuando una rebelión las sorprende.

En la cartelera consta adicionalmente, Lengua de vaca, acto de enunciación sobre la historia de una bisabuela, una abuela, una madre y un intento de crear un territorio-pensamiento.

A estas propuestas se suman las obras Autorretrato, El caracolito andariego, Cantos y sorullos, memorias del arrullo, A-normal, Rasgo etéreo, Aleluya erótica, Diosas heridas, La sal del alma y Raimikuna: Shakespeare en Clave Andina.

La función inaugural será el miércoles 6 de noviembre en el Teatro Variedades.

El encuentro se desarrollará en diez salas independientes y públicas por toda la ciudad. Cortesía Quito tiene teatro

Descentralizar las artes

Una característica que se han mantenido de ediciones anteriores es la de repartir las propuestas escénicas por toda la ciudad.

Eso, señala Sánchez era vital durante la primera fase del festival, y es algo que han trabajado por mantener en esta nueva etapa.

“Se hizo una convocatoria para salas y espacios independientes justo para cuestionar la centralidad. En Quito hay un centralismo en el que e público se mueve en el hipercentro porque los escenarios están ahí. Sin embargo, los públicos de Carapungo y Caupicho, al norte y al sur, tienen el mismo derecho al acceso a las artes. Por ello, justo para romper con esto, nos parece importantisimo generar espacios de circulación construidos por los espacios independientes”, señala.

En ese sentido, esta edición reúne salas en el centro, en el sur y en el centro norte.

“En Quito se produce mucho teatro: stand up comedy, teatro comercial, teatro experimental, performático, danza, cosas que se hacen en la calle, y queremos que todo eso se refleje y que se pueda acercar a la gente”, agrega.

Por lo pronto, comenta el director, se tiene confirmada esta edición y la de 2025, lo que permitirá que se puede continuar ampliando el encuentro con miras a futuro.

“Nuestra misión es recuperar el tamaño original del festival”, dice.

Las sedes del encuentro serán: el Teatro Capitol, Teatro Variedades, Teatro Patio de Comedias, Teatro del Pueblo, Espacio Vazio-Ispade, Sala Zero no Zero (CCE), Teatro Marcopamba, Yaku Teatro, Casa Catapulta y el Centro Cultural Independiente de Turubamba.

