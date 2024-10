'La culpa no es de los pájaros', la historia de una maldición familiar

En La culpa no es de los pájaros, un hombre y una mujer se enfrentan a una extraña maldición familiar.

La felicidad de Paulina y José por tener su primera hija se ve ensombrecida cuando a la criatura le empiezan a salir plumas, trayendo consigo el recuerdo de una vieja maldición familiar. Así arranca La culpa no es de los pájaros, pieza teatral escrita y dirigida por el novelista gráfico y dramaturgo Fabián Patinho, que se estrena mañana, a las 19:00, en el Teatro Patio de Comedias de la capital.

La pieza teatral, explica este, surgió hace varios años, primero como un ejercicio teatral para un grupo de amigos cercanos y luego dentro del Festival Aparte de piezas inconclusas que se realizó en Casa Mitómana, a fines del año pasado.

“Tuvo una buena acogida del público y pensé en que podría ser una obra más extensa. Entonces me senté a escribir lo que sucedía antes y lo que sucedía después de esa escena”, indica.

Paulina y José son interpretados por los actores Salomé Velasco y Eduardo Jaramillo, que dan vida a la pareja plagada por las oscuridades del pasado.

“El eje central de esta obra es una maldición, que en este caso concreto son los pájaros, pero que para otras familias puede ser el alcoholismo, la violencia, el abandono o las deudas. Partiendo de ahí, de esos lastres familiares que nos atan, nace esta historia, que no es de terror exactamente, pero sí del temor a lo incierto”, comenta Jaramillo.

La obra es interpretada por Salomé Velasco y Eduardo Jaramillo. Cortesía Fabián Patinho

Construir desde la imagen

Al igual que en obras previas, como Enséñame a disparar, mi amor, que se estrenó el año pasado, Patinho apuesta por las imágenes en la construcción de la puesta en escena y de la trama.

“Mi dramaturgia está muy alimentada de imágenes, de postales. Yo compongo desde lo visual, y lo que sucede dentro de la dramaturgia se alimenta de eso. En este caso, la idea de que a un bebé le salgan plumas ya era una imagen muy potente de la cual partir”, comenta.

A esta se sumó la de José, que en esta propuesta no es solo un padre afligido, sino también un soldado que parte para la guerra tras la declive familiar y a su regreso debe enfrentarse a una sorpresa todavía mayor.

Leer entre líneas

Una escenografía austera destaca en los tres actos de esta pieza. Para Patinho, esta característica es clave en sus obras. “La escenografía no muestra, porque lo que está debajo de la obra no está en el escenario. Eso debe sonarle al espectador”, dice.

Para los actores, además, la falta de elementos ayuda a dejar las piezas que faltan a la imaginación del espectador.

“Esta obra te dice más con lo que no se ve en escena. Vemos pequeños momentos de lo que le pasa a esta pareja, pero todo lo que se salta es un trabajo de imaginación para el público, pues deben completar la historia. Eso, para nosotros es un reto actoral”, señala Velasco.

La pieza tendrá tres funciones en la capital, hasta el 27 de octubre. FRANKLIN JACOME

Un thriller de época

Si bien no se especifica el año en el que ocurre la obra, por su estética y la acción de José, que se marcha a la guerra, se entiende que se trata de un drama histórico. Y si bien el miedo es un elemento, para Patinho, la obra no se enfrasca en el terror. “Si lo es, no lo es de modo cinematográfico donde hay sustos y sacudones. Es más un terror literario, donde prima la angustia”, dice.

La culpa no es de los pájaros tendrá dos funciones adicionales, el sábado 26 de octubre, a las 19:00, y el domingo 27 de octubre, a las 18:00, en el teatro, ubicado en la calle 18 de Septiembre, entre Amazonas y 9 de Octubre. Esta será la primera temporada de la pieza, pero esperan llevarla pronto a otros espacios de la capital.

El costo de ingreso es de $ 15.

