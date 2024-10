Clásicos de las décadas doradas regresan al Teatro Centro de Arte

La música de las décadas doradas vuelve a los escenarios con Playback Band y su espectáculo más reciente, “Show Must Go On”, con el cuál el público guayaquileño podrá disfrutar de los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90.

Leo Dan: "Fue un viaje maravilloso, pero es momento de cerrar este capítulo" Leer más

Playback Band, conformada por talentosos músicos ecuatorianos con amplia trayectoria, rendirá homenaje a icónicas bandas y artistas del soft pop rock, como: Elton John, Fleetwood Mac, Blondie, y muchos más.

(Los invitamos también a leer: Párame Bola: Un nuevo público festivalero se gesta en Guayaquil )

El espectáculo ofrecerá un repertorio cuidadosamente seleccionado con temas memorables como 'Lucy in the Sky with Diamonds' de Elton John.

¿Cuándo y dónde es Show Must Go On?

El Show Must Go On será el jueves 24 de octubre, a las 20:00, en la Sala Experimental del Teatro Centro de Arte (Km 4 1/2 Av. Carlos Julio Arosemena).

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!