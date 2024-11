Fernando Villarroel sobre Jonathan Estrada: "Se merece la sanción en YouTube"

A Fernando Villarroel no le hizo ninguna gracia que lo mencionaran en el espacio digital El hueco que presenta Jonathan Estrada. En esta ocasión, la invitada fue Sofía Caiche, quien hace más de una década mantuvo un romance con el también director. Entre ellos no existe ninguna relación. Fernando reaccionó, YouTube le bajó el programa a Jonathan y lo sancionó.

El esposo de Dayanara Peralta expresó lo siguiente: “YouTube dio de baja mi último capítulo de El hueco con Sofía Caiche por motivos de censura y aplicó una sanción a mi canal oficial. Mi equipo ya se encuentra (consultando) para saber las razones de la censura y bloqueo del video. No hacemos contenido para herir susceptibilidades, ni para que se llegue a tachar a una gran invitada y artista como lo es Sofía Caiche”.

Sofía Caiche: "El karma existe"

Tras aquello, la actriz no se quedó callada. En un video le lanzó indirectas a Fernando (sin mencionarlo) y le dijo que el karma existe. “No me admira. Jonathan Estrada, da los nombres para que Ecuador se entere quién es la persona acomplejada, mala, que no es la primera vez que le da de baja a un canal de YouTube. Es solo entretenimiento, vamos para adelante. El karma existe, seguirá haciendo de las suyas”.

"Estoy harto", asegura Villarroel

Debido a este problema, EXPRESIONES se comunicó con Fernando. “Casi nunca respondo, pero se habla fácilmente y no consideran que es una situación incómoda. El video se bajó porque me llegó una notificación de YouTube de que existe una infracción de derechos de autor, de que alguien había usado mi contenido. Siempre ocurre aquello, se revisa y si no hay nada fuera de lo normal, no pasa nada. Ahora pensé que se había utilizado algún fragmento de uno de mis programas. Cuando fui a sondear para ver los motivos por los que me llegó la notificación, me encuentro con una situación que me parece desagradable y en el espacio de alguien a quien yo consideraba un amigo”.

El actor y director añade que además “me encuentro con esta persona (se refiere a Sofía) que no entiendo los motivos de que siempre, ya sea directa o indirectamente, tiene que mencionarme. Estoy harto, harto y harto. Parece que está obsesionada conmigo. Podría ser tajante y decir que de ese tema no habla. Entra en ese juego sucio de indirectas y calumnias. Debe respetar a su pareja actual. Lo que más sorprende es que detrás de esto estaba alguien a quien he considerado, así como a su esposa, Dayanara, y a su familia. Le da espacio para que me difame como persona y a mi marca”.

Este culebrón no termina ahí. Según Fernando, “lo más grave es que le miente a sus audiencias. YouTube lo sancionó con un ‘strike’. Una sanción bien fuerte, ya que corre el riesgo de que le cierren el canal. Dice que ya habló y que el programa está otra vez al aire. Lo que hizo fue editarlo, el ‘strike’ no se lo han quitado. Se lo merece porque debe aprender a respetar a las personas. Remedió lo que pudo haber remediado antes, le quitó mi foto y lo que decía de mí para volverlo a subir”.

No considera justo lo que ha pasado. “Hay gente que tiene un espacio y se cree con derecho a denigrar al resto. Ha sido decepcionante. No puede ser que alguien al que consideraba mi amigo haga esto. Que no mienta. Supuestamente éramos amigos, no me ha llamado para preguntar ni me ha escrito porque su ego es más grande que aceptar los errores”.

Una pésima relación

Fernando y Sofía no pueden verse ni en pintura. Incluso a él no le agrada que se la mencionen. Tras ser pareja y compartir en espacios cómicos en TC, él se casó con Paola Olaya, con quien tiene un hijo de 12 años. No es la primera vez que surgen problemas, antes ya se han dado. Sofía, por su parte, formó un hogar con Tihomir Tihomirov.

¿Qué es un strike en YouTube?

Para quienes desconozcan qué significa, es un tipo de sanción que impone la plataforma a aquellos creadores que suben un vídeo cuyo contenido es contrario a las normas del servicio.

