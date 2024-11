Así es cómo famosos ecuatorianos intentan proteger a sus hijos sobre el acoso digital

Un fotógrafo orense llamado Luis Manuel García fue denunciado por Ernesto Noboa, rector de la Universidad Casa Grande, por violación a la intimidad y acoso digital. Según Cepam (Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres), son más de 1.000 víctimas, entre ellas la presentadora Michela Pincay, quien no se quedó callada y contó a través de sus redes sociales y en la revista De casa en casa, de TC, la forma en la que el mencionado operaba para lograr información personal.

Presuntamente tenía tres métodos para ganarse la confianza de jóvenes y menores de edad: pedía claves de iCloud, prestaba el teléfono celular con diferentes excusas y hacía sesiones de fotos. El fin de aquello era comercializar el material.

EXPRESIONES consultó a famosos sobre cómo ellos evitan que sus hijos o nietos, como en el caso de Ana Buljubasich (abuela), no se dejen sorprender.

Mar Rendón. Instagram de Mar Rendón

"Hay que hablarles claro": Jasú Montero

La cantante y presentadora Jasú Montero cuenta que su hija Leonela cumplirá diez años. “Recordemos que la pandemia apresuró a que los niños tuvieran más acceso a las diferentes plataformas. Hablamos siempre de que no se puede confiar en personas desconocidas, no todo lo que vemos es real. Le he comentado de muchos casos para que sepa cómo está el mundo y para que esté alerta. Jamás la voy a mandar a recoger al colegio con algún extraño. Conversamos del peligro de las redes sociales, a esta edad ya empiezan las invitaciones a pijamadas a las que jamás la envío. Siempre conmigo o con su papá, si es algún cumpleaños o invitaciones a los juegos en centros comerciales. A los hijos hay que hablarles claro y enseñarles valores y respeto. Sabrá cómo proceder ante cualquier situación en la vida”.

"Nos juntamos para reflexionar": Carlos Luis Andrade

El presentador Carlos Luis Andrade considera que nadie está a salvo de conductas como estas que nos lastiman gravemente. “Si podemos sacar un aprendizaje es contar la historia a nuestros hijos adolescentes, para que se den cuenta de que vivimos en un mundo peligroso en el que debemos siempre estar alerta y cuidar nuestra intimidad personal y digital. Nosotros nos juntamos a conversar para reflexionar sobre las consecuencias y qué podemos hacer para cuidarnos. Me gusta que mi hija Poly reflexione y aprenda a cuidarse, porque ella crece, nosotros no vamos a estar ahí siempre”.

"Preocupa e indigna": Cynthia Raby

Según la comunicadora Cynthia Raby, “como madre es súper preocupante e indignante lo ocurrido. Yo tengo a mi hija Cayetana de tres años y una bebé en camino. Hay que investigar sobre el trabajo de estos supuestos profesionales y, si eres menor de edad, nunca ir sola. Por seguridad, jamás dar claves o accesos a nadie. Siempre nos vamos a encontrar con gente mala, más aún en el medio, donde también hay envidiosos. Por eso nunca deben pasar fotos que no quieren que sean públicas”.

"Controlo teléfono y redes sociales": Sofía Caiche

La actriz Sofía Caiche es madre de Renata, una adolescente de 14 años, a la que le repite “que nunca en la vida se tome fotos comprometedoras o peor pasársela a los amigos. Están en la edad en que no se sabe quién es bueno o malo. Siempre le hablo claro y que no confíe en nadie. Yo le controlo su correo electrónico y redes sociales. A su teléfono celular tengo acceso y no la dejo sola nunca. Siempre va conmigo”.

Con su hija, Renata. Cortesía

"Hay que ser desconfiados": Ana Buljubasich

“No hay palabras para describir los alcances de este chico, carente de valores y claramente peligroso. Creo que hoy más que nunca, necesitamos estar más cerca de nuestros hijos y de su entorno. Hay que hablarles de los cuidados que deben tener al escoger a sus amistades y recalcarles que hay límites que deben hacer respetar. Siempre hay que ser desconfiados porque caras vemos, pero corazones no sabemos”, dice la expresentadora Ana Buljubasich.

"Le explico los riesgos relacionados con los depredadores": Pilar Vera

Para la reportera Pilar Vera, con una hija (Adriana) de 10 años, esta “es una situación que provoca miedo. Es imposible quitarles los dispositivos a los chicos, por lo que trato de hablar con ella sobre estos temas de manera constante. Le explico los riesgos relacionados con los depredadores y cómo debe protegerse, incluso cuando se trata de las fotos. Siempre le repito que no debe enviar imágenes a nadie, que no debe permitir que la toquen y que confío en ella. Además, algo muy importante es que Dios y la Virgen estén presentes en su vida. Adriana también participa en un grupo de niñas del Santuario de Schoenstatt, donde hablan sobre estos tópicos y reciben orientación”.

“En total desacuerdo con ese proceder”: Érika Vélez

Para el fotógrafo Joshua Degel, con una gran trayectoria y que trabaja con muchas famosas como Érika Vélez, “violentar la intimidad de una persona es inaudito. El lucrar no tiene nombre. Hago público mi absoluto y total desacuerdo con el proceder de quienes usan nuestra profesión para este fin. No debes compartir información personal con nadie. Si no te sientes cómodo o seguro con algo que te pidan hacer, no lo hagas. Siempre acude con alguien de confianza si no conoces al ‘profesional’ con el que vas a trabajar. Y aun así, después de todo lo que ha salido a la luz, por más que lo conozcas, siempre es mejor que esté alguien contigo”.

