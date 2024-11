"Vengo a dar la cara y decir la verdad": dice otro fotógrafo acusado en redes

Tras las denuncias contra Luis Manuel García Román por violación a la intimidad, que incluyen el presunto acceso no autorizado a iCloud y la solicitud de fotos íntimas bajo el pretexto de "trabajo", nuevas acusaciones han surgido en redes sociales. Varias mujeres han señalado a otro fotógrafo por comportamientos similares, incluyendo peticiones con connotaciones sexuales.

La misma cuenta que visibilizó el caso del estudiante de la Universidad Casa Grande, cuyo rector abrió un proceso legal en su contra, compartió historias de chicas que dicen haber sido víctimas de otro fotógrafo. Según se ve en las capturas, él también habría pedido a las mujeres posar en prendas reveladoras y lencería.

El nuevo acusado dedicó varias historias en sus redes sociales, que ha cambiado de públicas a privadas en cuestión de minutos, para responder a estas acusaciones. Sobre los chats filtrados de él pidiendo a las mujeres hacer estas fotos sugestivas, dice que "lamentablemente son reales, sobre todo desde 2022".

El fotógrafo dice que hace estas declaraciones con el fin de sincerarse. "Me he estado aprovechando de esa manera, sobre todo el tema de las fotos y referencias". En la mayor parte del video compartido, el joven se muestra arrepentido y asegura que la situación "no debe quedar atrás o a escondidas".

El usuario pide disculpas a sus familiares, expareja, quien habría terminado con él al enterarse de la situación, y a las mujeres que habría afectado directamente. "Me arrepiento mucho, no hay día en el cual, en verdad, me arrepienta, tengo la espina todavía aquí adentro", asegura.

Niega trabajar con Luis García

Sin embargo, entre las 10 historias publicadas, el acusado niega haber sido partícipe de los actos relacionados con Luis Manuel García Román. "No me vinculé en nada con Isma, lo consideraba un colega. Jamás hice un intercambio de fotos para ser comercializadas", asegura en unas historias que aparentemente habría escrito y subido después del video de su declaración.

El joven concluye diciendo que él "jamás me aproveché de manera física con alguna mujer en estas peticiones".

Por su parte, García, quien es el principal acusado, no se ha pronunciado al respecto. Tanto él como algunos de sus familiares mantienen sus cuentas desactivadas.

Cuatro mujeres han presentado ya denuncias formales ante la Fiscalía por el delito de violación a la intimidad, tipificado en el artículo 178 del Código Integral Penal (COIP), el cual establece penas de 1 a 3 años de prisión.

