Cuatro víctimas del fotógrafo ya lo denunciaron por violación a la intimidad

Al parecer habría más de 200 víctimas en el caso del fotógrafo machaleño, quien salió a la luz, la tarde del 18 de noviembre, cuando se viralizó una cuenta de Instagram denunciándolo por presunta violación a la intimidad, aprovechando su influencia y de crear confianza con sus víctimas, para así, obtener fotos y videos de su celular sin su consentimiento, pero eso no es todo, ya que comercializaba dicho material, en lo que sería una cuenta de Telegram, según se detalla en información obtenida por este medio de comunicación.

(Te puede interesar: El fotógrafo que sembró temor en influencers, gente de TV, cantantes y estudiantes)

Se conoce que varias chicas, incluidas cantantes, actrices e influencers, han reportado que el individuo las contactaba de manera inapropiada pidiéndoles sus cuentas de ICloud con el engaño de que era para editar videos y actualizar aplicaciones, cuando en realidad buscaba tener "acceso a fotos y videos privados para guardar, compartir con amigos y comercializar".

Varias influences ecuatorianas han señalado que el fotógrafo las contactaba en forma inapropiada. Expreso

Solicitaba fotos en poses comprometedoras

Por otra parte, según consta en varios testimonios recopilados, el hombre habría solicitado que le manden fotos y videos en posiciones sexuales como referencia para supuestas sesiones fotográficas, además de audios de contenido explícito bajo el pretexto de que eran para un reel de un creador de contenido.

Se conoce que entre sus víctimas y a quienes habría contactado este individuo están: Michela Pincay, Gigi Mieles, Mar Rendón, Viviana Salame y Cristina Wagner, por lo que el caso ha escalado mediáticamente, ocasionando que más mujeres se animen a hablar sobre lo sucedido.

Cuatro víctimas ya denunciaron al fotógrafo

Este 19 de noviembre de 2024, cuatro víctimas acudieron a la Fiscalía para poner formalmente la denuncia en contra de este sujeto, esperando que se ha justicia. El delito que se detalla es violación a la intimidad. El cual consta en el artículo 178 del Código Integral Penal (COIP), QUE tipifica el delito de violación a la intimidad, en el cual se castiga cualquier transgresión a la esfera íntima del ser humano; es decir, aquella información que contenga aspectos sensibles y que no desea ser conocido por un tercero bajo ninguna circunstancia, excepto si dicho conocimiento es autorizado por el titular o exista una disposición legal que permita la transgresión de la intimidad en determinados casos.

Este delito se sanciona con una pena de 1 a 3 años de prisión. Por otra parte, una de las víctimas, la presentadora Michela Pincay, pide que más chicas se sigan sumando a denunciar, en su caso, ya ha hablado con sus abogado. También confirmó a este Diario que tiene la intención de presentar una denuncia legal: "Cuando esté hecha, les aviso", indicó en un mensaje de WhatsApp.

RELACIONADAS Universidad Casa Grande denuncia ante Fiscalía a fotógrafo acusado de acoso

Michela contó su historia y cómo fue víctima del fotógrafo

La presentadora de televisión Michela Pincay también se menciona en la denuncia. Según la cuenta, Pincay aseguró que accedió a proporcionar sus claves de iCloud debido a la urgencia que el fotógrafo le transmitió, sin imaginar que sería víctima de un engaño de este tipo. En una transmisión en vivo, que luego dejó disponible en su perfil, la ex chica reality expresó su preocupación no tanto por la posible filtración de fotos íntimas, sino por el hecho de que otras mujeres, especialmente jóvenes, pudieran haber caído en la misma trampa, confiando en él debido a su relación profesional con él.

"Creo que sí hay que denunciar. La justicia tiene que tomar esto con mucha seriedad porque debe ser ejemplar. ¡Esto no le puede pasar a las chicas! Hay muchas jóvenes que quieren ser influencers, que quieren tomarse fotos, y muchas de ellas me vieron trabajando con él y confiaron en él. Esa es la responsabilidad que hoy me pesa", confesó Michela Pincay.

(Lee también: Casi mil mujeres afectadas por fotógrafo que pedía datos personales, según CEPAM)

El Ministerio del Interior se pronuncia

La mañana de este miércoles 19 de noviembre, el Ministerio del Interior se refirió al caso del fotógrafo machaleño acusado de violación a la intimidad. En un comunicado, la cartera de Estado indicó que existen canales para que víctimas de violencia sexual digital realicen denuncias.

El número al que pueden contactarse las víctimas es 1-800 335 486 (DELITO) para hacer las denuncias respectivas.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!