Caso Luis García: el grito contenido de 'mil' mujeres que apunta a más fotógrafos

El caso de Luis García Román, el joven fotógrafo universitario acusado de violar la intimidad de centenas de mujeres, ha detonado un efecto dominó en ciudades grandes de Ecuador, como Guayaquil y Machala. Ese caso se visibilizó en la cuenta @ismavisual.caso en la red social Instagram.

Lo que comenzó con denuncias contra García Román -quien habría comercializado ese material que obtuvo al acceder a cuentas ajenas de iCloud- ha dado pie a que más mujeres rompan el silencio, revelando que, al menos, otros dos fotógrafos empleaban tácticas similares para obtener imágenes comprometedoras. No se ha establecido relación directa entre ellos, pero el mercado de ese oficio no es tan amplio.

Tras las acusaciones iniciales contra Luis García, estudiante de la Universidad Casa Grande, de Guayaquil, un aluvión de testimonios comenzó a circular en redes sociales, sobre todo en X. Mujeres de diferentes ámbitos -incluyendo influencers, gente de TV y estudiantes- narraron cómo otros dos fotógrafos, a quienes identificaron públicamente, usaron estrategias similares para ganarse su confianza.

Un patrón en su forma de operar, según acusaciones

Captura de un mensaje sobre acusación contra Joao Medina. Red social X

Una de las estrategias más comunes es el ofrecimiento de sesiones “artísticas”. En estudios fotográficos o en casas se fotografiaba a las mujeres, a quienes se les pedía que usen lencería. También había pedidos de fotos con menos ropa.

El acercamiento previo estaba matizado por discursos que intentaban suavizar cualquier duda de las chicas, ya que en las sesiones solo estaba presente el fotógrafo y la "modelo". Uno de los fotógrafos aludía que para reducir gastos no contrataba más personal, como maquilladores o iluminadores, y que su trabajo lo hacía bajo la modalidad de colaboración.

"A raíz del caso de #Ismael, más chicas hemos (me incluyo) agarrado fuerzas para alertar de otro 'filmmaker' que nos escribía para hacernos 'fotos pro', y nos manipulaba con su 'profesionalismo'. Algunas caímos y les enviamos fotos para que 'verificara si pegaba para la sesión'", dijo Valentina Encalada, una periodista local en su cuenta de la red social X.

Ella le contó a EXPRESO que él solía pedir fotos a las chicas, antes de las sesiones. Sus pedidos eran específicos sobre qué ropa debían usar y en qué poses tenían que estar, agregó. "En la mayoría de veces no lograba hacer las sesiones porque las mujeres se sentían incómodas, por cómo él pedía las fotos. 'Ponte más de espalda, que se te vea bien el hilo'. Te indicaba cómo posar y no tiene sentido de que te pida ese tipo de fotos porque ese día te iba aver".

En esa misma red social, la usuaria Vanesa Recalde también contó su experiencia, aunque comentó que no accedió: "A mi también me pidió que modele fotos. Nunca acepté y luego me enteré que a otra amiga también le pidió. Que bueno que se esté hablando de esto porque seguro que es el modus operandi que muchos fotógrafos! Tengo la captura del chat por si ayuda".

Captura de mensaje de otra mujer que acusa a Joao Medina. Red social X

Las mujeres señalaron al fotógrafo Joao Medina, quien en sus redes sociales detalla que tiene más de 10 años de experiencia. EXPRESO solicitó comentarios a Medina, a través de su cuenta de Instagram y de su correo electrónico. Está pendiente su respuesta.

Las acusaciones también están dirigidas a otra persona que tiene ese mismo oficio.

Otro fotógrafo sobre el foco de las acusaciones

La misma cuenta que visibilizó el caso del estudiante de la Universidad Casa Grande, cuyo rector presentó el martes 19 de noviembre una denuncia por "violación a la intimidad" en la Fiscalía, compartió historias de chicas que dicen haber sido víctimas de otro fotógrafo, Ramón Martínez. En las capturas que difundió esa cuenta, él también habría pedido a las mujeres posar en prendas reveladoras y lencería.

Una persona que se presentó como Ramón Martínez publicó varias historias en Instagram. Red social Instagram

El fotógrafo grabó varias historias (videos cortos) en su cuenta de Instagram para responder a estas acusaciones y para desmarcarse de algún vínculo con Luis García Román. "Las acusaciones son reales, sobre todo, desde el 2022. He hecho daño a mucha gente. No vine acá a esconderme. Me he estado aprovechando de esa manera, sobre todo de las fotos y referencias. He estado comercializando y pidiendo cuentas. Pido perdón a esas chicas". Eso dijo una persona que aseguró ser Ramón Martínez, en la cuenta de Instagram @Ramonzo_.

Dicha cuenta, que era pública, pasó a estar privada momentos después de que se difundieran las historias. Este Diario intentó obtener comentarios de él, pero sigue pendiente una respuesta.

Según el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), las víctimas del caso inicial ascenderían a mil. Sobre ese caso, la Fiscalía también abrió una investigación, de acuerdo con la información más reciente.

