"Ya no es Bebesita, ahora es Mor", afirmaban miles de usuarios en redes sociales luego de que el artista colombiano del momento Feid, publicará -supuestamente- una nueva versión de su tema '14 de febrero' en su plataforma de Youtube, con una portada que había llamado la atención de todos. En esta se observaba a la colombiana Karol G, acostada sobre una cama desnuda.

Mi nivel de desocupe esta en su nivel máximo, Karol G y Feid en la misma habitación 🫢 pic.twitter.com/4JdeFyXFmi — 𝘝𝘢𝘭𝘦𝘯💕 (@ValenLemacks) May 20, 2023

Fue el pasado viernes 26 de mayo del 2023, que apareció en Youtube una supuesta nueva versión de la canción ’14 de febrero’, con la cual se creía que Feid confirmaba relación con Karol G.

Karol G como portada de la canción del colmbiano Feid. Youtube

Aunque la versión fue todo un éxito con más de 110 mil reacciones y casi de 40 mil me gusta, en menos de 24 horas, la publicación ya fue eliminada. ¿La razón? No fue subida directamente por el colombiano. La polémica canción se trataba realmente de un Mashup, es decir la unión de distintas canciones con varios artistas, generada por un usuario externo a Ferxxo y su equipo.

La canción presentó las voces de Paulo Londra y Tiago PZk, para dar a entender que era un nuevo remix de la melodía. Sin embargo, esto es completamente falso, ya que el verso del argentino Tiago PZK, pertenece a la canción 'Rápido Lento', del argentino junto con Emilia Mernes, canción que además fue publicada en el año 2021.

Los artistas suelen promocionar sus nuevos singles previo y posterior a sus lanzamientos, y para esta canción ninguno de ellos habló sobre el tema. Por otra parte, aunque el video en un principio aparecía como si estuviera en el canal oficial de Feid, cuando se buscaba entre sus últimas publicaciones, este no aparecía. Por si fuera poco, la descripción del video decía, “Provided to YouTube by Ditto Music”, una empresa de distribución de música, en la que las personas suben su música y esta se encarga de lanzarla.

Aunque los fans de los colombianos, en un principio se mostraron muy emocionados con la noticia de una posible confirmación, esta información resultó falsa, y por ahora ninguno de los dos afirma ni desmiente una relación entre ellos.

En las últimas semanas, los rumores se han intensificado, debido a que el ex novio de la interprete de 'Tusa', Anuel AA, no ha cesado con los ataques hacía la colombiana y su supuesta pareja el 'Ferxxo', como también se hace llamar Feid. Anuel se ha mostrado transparente en redes sociales, con intenciones de recuperar el amor de su ex amada.