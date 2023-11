Fargo: llega la quinta temporada de la serie antológica

Ganó los premios Emmy, AFI, Peabody y TCA creada para televisión, escrita, dirigida y producida por Noah Hawley. Ahora el regreso de Fargo llega a un nuevo ciclo, protagonizado por Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani, Sam Spruell y Dave Foley.

Ambientada en Minnesota y Dakota del Norte en el año 2019, la serie gira en torno a Dorothy ‘Dot’ Lyon (Juno Temple), una aparente típica ama de casa del Medio Oeste que, de pronto, ve cómo su pasado regresa cuando salen a la luz algunos secretos y es buscada por el sheriff, Roy Tillma (John Hamm).

Él, un ganadero, predicador y hombre fiel de las leyes de su país, se cree por encima de esa mujer a la que todos creen apasible. A su lado, en calidad de ayudante, está su hijo, Gator Tillma (Joe Keery), tan leal como irresponsable, deseoso por demostrar a su padre que es una persona valiosa. En su afán por cazar a Dot, Roy ficha a Ole Much (Sam Spruell), un vagabundo de origen misterioso.

Si has sido seguidor de la serie y no quieres perderte esta nueva entrega, puedes verla en OnDirectv y DGO, el jueves 23 de noviembre, a las 21:00.

JOE KEERY, EL ACTOR HABLA DE LA HISTORIA

Para Joe Keery, esta es una historia que nunca pierde actualidad. “Esta temporada se trata de deudas: todo el mundo las tiene. A veces es deuda financiera, a veces es deuda social. Y para mí, como Gator, se trata de explorar lo que un padre le debe a un hijo y lo que un hijo le debe a un padre. Es una historia tan antigua como el tiempo, cuestiones de papá. Qué significa ser un buen padre, qué significa ser un buen hijo y cuándo es necesario romper ese vínculo. Quizás eso también sea un problema social”, indica.

La relación interpretativa con quien hace el papel de Roy Tillman, su padre en la serie, fue estrecha durante el rodaje. “Jon (Hamm) predica con el ejemplo. Para mí, siempre es emocionante trabajar con actores a quienes admiro y aprecio su trabajo".

Asegura que fue sorprendente ver cómo se desenvuelve en el set, su preparación y confianza. "Gran parte de este trabajo implica tener que reunir confianza cuando realmente no te sientes seguro. Estás frente a 90 personas y algunos días simplemente no sientes que puedes ocupar este espacio ahora mismo", asegura.

¿Y trabajar con Juno Temple (Dorothy)?

Juno es una gran actriz y una defensora de todos los actores. Tiene una curiosidad infinita sobre su papel y sobre la historia, y eso es algo que admiro de ella. La curiosidad no es algo que puedas aprender. Está muy claro que actuar es su pasión. A medida que se desarrolla la historia, entre su personaje y el mío hay un baile interesante.

¿Crees que Gator ve a Dorothy como una figura materna en su vida?

No, creo que es complicado. Creo que cuando ella volvió en sí, él era joven y tenían edades casi cercanas. Es casi como una hermana mayor o una chica de la calle de la que estás enamorado. Juega con el extraño complejo de Edipo que tiene este personaje.

¿Noah Hawley (showrunner, productor ejecutivo, director) te dio alguna dirección sobre tu personaje?

Me dio algunas migas de pan sobre adónde iría. Cuando hicimos la audición, me explicó el plano del personaje. Lo que me encanta de Noah es que elige personas en las que confía. Pone mucha fe en sus actores, lo cual es raro. Simplemente dirige a la gente, tanto en el lado de la escritura como en el lado de la producción. Él no domina.

¿Pasaste por un proceso de casting formal con Noah?

Sí, lo hicimos. Estaba trabajando en el verano pasado cuando dijeron: "Hay este papel en Fargo". Rachel Tanner, la directora de casting, y Noah querían que leyera para ellos. Hice una audición con ambos. Me gusta el proceso de audición.

¿Habías visto otras entregas de Fargo antes?

Sí, lo he hecho. Noah estaba en mi lista de directores con los que eventualmente quería trabajar. Me encantaron las entregas anteriores de la serie. Habría estado bien ser el conserje de fondo si eso fuera lo que Noah necesitaba.

