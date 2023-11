Para ver: 'El asesino'

Un homicida (Michael Fassbender) que es francotirador y sicario no logra, en París, dar en el blanco y mata accidentalmente a la prostituta que acompañaba a su objetivo. Huye de la escena del crimen y enfrentará a los jefes e iniciará una búsqueda internacional que en el fondo es su venganza. Llega a República Dominicana, donde su pareja ha sido golpeada ferozmente. Esto lo lleva a efectuar actos de revancha en urbes diferentes. En una de las contiendas enfrentará a La Experta (Tilda Swinton).

Influenciado por el sistema que imponen las plataformas peliculeras, en este caso Netflix, David Fincher, su director, aplica los llamados capítulos y con ellos plasma sus historias: París, el objetivo; Santo Domingo, el escondite; Nueva Orleans, El abogado; Florida, El bruto; Nueva York, La experta; Chicago, El cliente; Santo Domingo, el Epílogo. Todos embarrotados con sangre y violencia… hasta nutrir a sus personajes con dramatismo e intrigas, pero siempre envolviéndolos en sobriedad, en suspenso. Con esto los cinéfilos están al pie de un largometraje (159 minutos) que es sumun de vibrantes y analíticas emociones.

Fassbender crea un personaje que refleja total frialdad, meticulosidad, siempre alerta, de muchas identidades, de perenne soledad, que mata sin piedad y marcada bestialidad. Pero también es introvertido y consciente de sus actos, dejando traslucir el estado de su alma, la emotividad de un asesino y ello se logra a través de pensamientos dichos en off: “No confíes en nadie, esto es lo que hace falta para tener éxito”, expresa en una secuencia que le sirve para demostrar la excelencia de su trabajo.

Tilda Swinton, siempre consumada actriz, en su corto papel deslumbra. Ver su rostro de sorpresa al enfrentarse con el asesino, luego recuperarse y tratar de manipular la situación lanza una frase de antología: “La crueldad de uno es el pragmatismo del otro”. También es el análisis de un ser humano “que comienza a resquebrajase psicológicamente”.

La cinta no tiene mayores diálogos, son más bien soliloquios que desnudan el espíritu de los personajes, incluso los secundarios. Vean con atención el trabajo actoral de quien es el chofer que lleva al asesino al lugar buscado. La música de fondo (The Smiths) es más que apropiada, pues afianza el sentimiento de que esta película es pura convicción y ha evitado caer en punto muerto. Y ese es su mérito. No es, bajo ningún aspecto, lo acostumbrado y se realza por la inteligencia con que ha sido manejada.

Quizás debió haber más diálogos, más ínteractuación, para hacerla más sólida. Pero a fin de cuentas, no importa. Fincher pone al espectador en el banquillo de los testigos y con esa actitud imaginar cuál es la vida de un asesino. ¿Qué piensa? ¿Qué sentimientos esconden su alma? De acuerdo a este filme… ¡Nada!

Calificación: ****

Otros estrenos, '¿Qué corre por tus venas?'

Dirigida por Felipe Vallejo, '¿Qué corre por tus venas?' gira en torno a unos estafadores internacionales que deciden dar su último gran golpe en Latinoamérica, haciendo creer al mundo que el objetivo será una jugosa cantidad de dinero, pero la realidad es otra. Llegan a Colombia por algo más que billetes.

'Los juegos del hambre 5'

Hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. Ella sorprenderá al cantar en la ceremonia de inauguración de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir. Francis Lawrence dirige 'Los juegos del hambre 5'.

'Encerrados con el demonio'

El espíritu de un terrible asesino en serie, también conocido como El cerrajero, ha regresado de entre los muertos convertido ahora en un demonio. Un detective tratará de evitar que más jóvenes se conviertan en sus nuevas víctimas. 'Encerrados con el demonio' está escrita y dirigida por Howard Ford.

'Feliz Navidad'

Se trata de la última película de Joe Begos. Es Nochebuena y la propietaria de una tienda de discos, Tori Tooms, solo quiere emborracharse y divertirse. Pero cuando un Papá Noel robótico de una juguetería cercana se vuelve loco comienza una matanza desenfrenada en su pequeña ciudad. Ese es el argumento de 'Feliz Navidad'.

