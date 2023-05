Entre los ires y venires en el amor y los rompimientos que, al menos en el mundo farandulero ecuatoriano, están a flor de piel en estos días, EXPRESIONES consultó con algunos personajes sobre si se tatuarían o no el nombre de su pareja. Descubra cuáles fueron sus respuesta y sus razones.

HENRY ALVARADO

El ganador de la última edición de MasterChef demuestra ser un hombre al que le gusta pisar sobre tierra firme. Ante la pregunta de EXPRESIONES, Henry Alvarado reacciona con un “es muy complicado tatuarse el nombre de la pareja”.

Y continúa: “No lo haría, porque llevar un tatuaje es algo representativo, que escogiste para tenerlo siempre. De hacerlo sería después de muchos años, cuando esté muy seguro. Para eso prefiero llevar el nombre de algún hijo o el de mis padres”.

ELIANA GUSTAVINO

La respuesta de la comunicadora es rotunda. “No me lo tatuaría”, asegura con firmeza. Pero más allá de lo que se podría pensar, la razón que expone Eliana Gustavino es más sencilla de lo que parece: “No me gusta marcar mi piel. No me veo tatuada. Lo que me ponía eran los tatuines con agua que luego me los sacaba, pero nada más”.

ARTURO VISCARRA

El bailarín y expresentador de Tv Arturo Viscarra ha tenido muchos amores, pero ninguno de ellos está (¿ni estará?) escrito en su piel.

Asegura que no lleva tatuajes ni aretes, “y no es porque esté en contra de ello, simplemente porque no me han llamado la atención. Si me pongo un arete es sobrepuesto, si me ven un tatuaje es temporal”.

Acepta, sin embargo, que le gusta verlos en otras personas, no en él. “Si me tatúo el nombre de una mujer será el de mi hija. No descarto nada”.

OLGA CHANG

La productora de Ecuavisa, de quien se dice que es la cara positiva de la noticia y cuyas historias suelen girar en torno a personas que dejan lecciones de vida, prefiere prevenir que lamentar.

Ella responde a nuestra pregunta con un “no lo haría”. Y da sus razones: “Es una persona con la que no sé si estaré por mucho tiempo, así que no tiene sentido para mí tatuarme el nombre de mi pareja del momento”.