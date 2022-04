A principios de este mes, Camilo y Evaluna anunciaron la llegada de Índigo. Ahora, unos días más tarde, otra pareja de la familia Montaner sorprendió a sus seguidores con la noticia de que están esperando a su primer hijo.

Se trata de Mau y Sara Escobar, quienes se casaron en 2018 en Tulum, México. La pareja decidió contar sobre el momento que están viviendo a través de un emotivo video publicado en Instagram en el que también adelantan el nombre del bebé: Apolo.

El post no tardó en llenarse de comentarios de amor y felicitaciones de parte de muchos colegas de la industria musical. Quien no perdió la oportunidad de hacerlo fue Sofía Reyes, Pablo de Piso 21, Oriana Sabatini, Guaynaa, y como no el propio Ricardo Montaner y su esposa Marlene.

La historia de amor de Mau y Sara comenzó en el 2010. La colombiana estudió en la universidad en Miami, y por amigos en común, se conocieron y a partir de ese momento, no se despegaron. Hoy forman una de las parejas jóvenes más queridas por el público latino.