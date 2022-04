Gianluca Vacchi se convierte en el profesor de baile su hija Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi es un niño más cuando se muestra junto a su hija Blu Jerusalema, de un año seis meses de edad. Desde el nacimiento de Blu, el 27 de octubre de 2020, Gianluca ha demostrado en diferentes oportunidades el gran amor que siente por la menor.

El italiano suele compartir gratos momentos con su hija, siempre juega con ella y la consiente. La misma Sharon Fonseca, pareja de Vacchi y mamá de Blu, ha contado que la bebé vive “enamorada” de su papá y él de ella.

En esta ocasión el empresario italiano, hizo estallar las redes de ternura una reciente publicación en la cual aparece con su hija, bailando el 'trend': 'Fuera del mercado', de Danny Ocean.

El excéntrico millonario aparece realizando suaves movimientos de cadera que son tiernamente imitados por Blu Jerusalema.

Junto al reel compartido Gianluca escribió:

"No tengo palabras para explicar lo que me haces sentir. La canción dice: 'la vida es sangre sudor y fuego'. Voy a sudar por ti, me tiraré al fuego por ti y daré toda mi sangre por ti. Te amo mi princesa. Simplemente eres nuestra razón de ser".