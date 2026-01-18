Falleció Rose Marie Fonck, mamá de Cecilia Bolocco

La progenitora de la Miss Universo 1987 padecía de cáncer y tenía 90 años

Rose Marie Fonck, madre de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco y de la animadora de Chilevisión Diana Bolocco, falleció a los 90 años.

A través de su cuenta de Instagram, Diana Bolocco publicó una fotografía acompañada de un breve y emotivo mensaje: “Vuela alto, mamita adorada”.

Se agravó su estado

Según se informó, Rose Marie Fonck padecía cáncer desde hace varios años y su estado de salud se había agravado en los últimos días. Debido a esta situación, Diana Bolocco se ausentó recientemente del programa que conduce, mientras que Cecilia Bolocco fue vista acompañada de su esposo, Pepo Daire, en el servicio de urgencias de una clínica del sector oriente de la Región Metropolitana.

Una de las despedidas más conmovedoras fue la de Máximo Bolocco. A diferencia de su madre y su tía, decidió compartir una última imagen junto a su abuela. Aunque resguardó su rostro, se la puede ver recostada en una cama de la clínica, mientras él besa sus manos y su madre lo acompaña y contiene. “Hasta siempre, mi Roli”, escribió.

Posteriormente, compartió otra foto en la que aparece sosteniendo la mano de su abuela, aparentemente hablándole.

Tuvo cinco hijos

Rose Marie Fonck nació en 1935 y estuvo casada con el empresario Enzo Bolocco Cintolesi, con quien tuvo cinco hijos: Cecilia, Juan Pablo, Rodrigo, Verónica y Diana.

En 1986, el tercer hijo del matrimonio falleció en un accidente automovilístico, un hecho que significó un profundo golpe para toda la familia.

