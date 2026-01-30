Fallece Pedro Torres, exesposo de Lucía Méndez y figura clave de la TV mexicana

El productor Pedro Torres falleció a los 58 años. Su legado y su vínculo con Lucía Méndez marcaron la TV mexicana

Pedro Torres fue un importante productor televisivo en México y exesposo de la actriz Lucía Méndez.

La industria del entretenimiento en México despidió a una de sus figuras más influyentes. Pedro Torres, productor televisivo y exesposo de la actriz Lucía Méndez, falleció este viernes 30 de enero, dejando una huella profunda en el desarrollo de formatos que marcaron época y redefinieron el lenguaje audiovisual del país.

El comunicado de la familia

La noticia fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que informaron que el productor “partió en paz, tranquilo y lleno de serenidad”, acompañado por el cariño de sus hijos, su madre, nietos, hermanos y demás seres queridos.

En el mismo mensaje, la familia expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas durante el proceso de su enfermedad y solicitó respeto ante el duelo que atraviesan.

También se dio a conocer que las exequias se realizarán de manera privada y que, más adelante, se informará sobre las misas en las que amigos y seguidores podrán rendirle homenaje.

Un referente del medio audiovisual

Reconocido como una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana, Pedro Torres fue el artífice de formatos que alcanzaron un impacto masivo, entre ellos Big Brother y Mujeres Asesinas.

Su visión innovadora y su capacidad para adaptar contenidos internacionales al público local lo posicionaron como un productor clave en la evolución de la pantalla chica.

La lucha contra la ELA

Desde hace varios años, Torres enfrentaba una enfermedad neurodegenerativa progresiva, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Meses antes de su fallecimiento, su hijo Pedro Antonio compartió públicamente detalles sobre el estado de salud de su padre.

Con sus palabaras, destacó su fortaleza emocional y su serenidad ante el proceso, así como la complejidad de aceptar una condición de esta naturaleza.

Las palabras de Lucía Méndez

Lucía Méndez, exesposa del productor y madre de su hijo varón, también se refirió en su momento a la enfermedad de Torres. En una entrevista televisiva, la actriz expresó el profundo dolor que le generaba verlo enfrentar la enfermedad, subrayando la importancia que tuvo en su vida personal y familiar.

