Faldas en tendencia 2025: guía de estilos y cómo combinarlas

Desde la clásica falda lápiz hasta las vaporosas tipo boho, esta prenda se reinventa sin perder su esencia.

Selena Gómez es una de las artistas que utiliza faldas en sus looks diarios y en producciones fotográficas.

Hay prendas que van y vienen con las temporadas, pero hay otras que se mantienen firmes como básicos del armario de las mujeres. Las faldas pertenecen a este último grupo, porque son versátiles, femeninas y capaces de transformarse según el estilo, el clima o la ocasión.

Así lo asegura Lissette Monserrate, experta en imagen personal y profesional, al recalcar que los diversos estilos se adaptan a la personalidad y gusto de cada fashionista.

“Es una prenda icónica en la historia del vestir femenino, con una fuerte carga simbólica y práctica. Su versatilidad radica en la adaptabilidad de su diseño a diferentes contextos sociales, culturales y profesionales”, explica.

A continuación, descubre cómo la utilizan las fashionistas ecuatorianas y cómo elegir la tuya según tu estilo.

María Alejandra combina Flores y elegancia

La influencer de moda María Alejandra Ec apuesta por la sofisticación relajada con una falda larga en tonos beige y blanco con estampado floral. La combina con un top asimétrico gris claro que deja un hombro al descubierto, logrando un equilibrio entre formalidad y frescura.

Este look es perfecto para un brunch elegante, una tarde de café o incluso una reunión informal de trabajo. Los accesorios dorados y el peinado recogido completan el estilismo femenino y moderno.

Cristina Wagner destaca con brillos para la noche

La influencer Cristina Wagner elige el glamour con una minifalda de lentejuelas en tonos plata, perfecta para conquistar la noche. La acompaña con un top asimétrico, que equilibra el brillo sin restarle protagonismo.

Este look está pensado para salir de fiesta, asistir a un evento nocturno o disfrutar de una noche en el bar más chic. Finalmente, el peinado suelto con ondas suaves y el bolso negro cierran la propuesta con un estilo sofisticado y versátil.

Paula Lituma luce una falda Mini con sabor a cereza

La creadora de contenido Paula Lituma transmite alegría con un look inspirado en la estética ‘coquette’, pero con un giro urbano. Lleva una falda corta estilo globo en cuadros rojos y blancos, y completa su look con una camiseta blanca estampada y gafas rojas que añaden carácter. ¿El toque final? Zapatos estilo bailarina rojas y medias blancas, que crean una vibra juguetona, ideal para paseos de día o salidas al aire libre. Un outfit que demuestra que la falda corta puede ser divertida sin perder el estilo.

Samantha Intriago disfruta el encaje con aroma a mar

Samantha Intriago, maquilladora e influencer, brilla con un look que mezcla sensualidad y romanticismo. En esta postal caribeña, lleva una falda larga blanca de encaje translúcido, perfecta para climas cálidos. La combina con un top de color burdeos de escote profundo y espalda descubierta, añadiendo un toque de color y sofisticación. La melena suelta con ondas naturales y la flor rosada como accesorio capturan ese espíritu relajado y femenino perfecto junto al mar.

Esta opción es ideal para una cita tropical, una boda en la playa o una sesión de fotos con alma boho.

Estrellas que las lucen

En la cultura pop, las faldas han sido protagonistas de algunos de los looks más destacados de los últimos años. Desde la falda de tul de Carrie Bradshaw en Sex and the City, que se convirtió en ícono de la moda televisiva, hasta los estilismos de alfombra roja y street style de celebridades como Dua Lipa, Selena Gomez y Zendaya, cada una ha demostrado cómo esta prenda puede adoptar múltiples personalidades.

Ellas no solo las lucen, las reinventan combinándolas con corsets, camisetas deportivas, botas altas o stilettos. Así nos recuerdan que esta prenda tiene la capacidad de reflejar carácter, creatividad y tendencia.

El estilo que dominará la temporada



Desde reinterpretaciones modernas hasta tejidos con brillo, este año las faldas llegan cargadas de estilo y funcionalidad. La asesora Lisette Monserrate detalla cuál es la tendencia para finales del 2025 e inicio del 2026.

Falda lápiz reinventada: Esta opción de corte ajustado al cuerpo, vuelve con un giro moderno, en telas elásticas y con aberturas frontales o laterales que le dan un aire más fresco y urbano. Combínala con blazers estructurados o tops minimalistas para lograr un look elegante y contemporáneo.

Falda midi fluida: De satén o plisada, esta versión (que llega entre la rodilla y el tobillo), aporta movimiento y sofisticación sin esfuerzo. Luce perfecta con camisas de corte recto o sweaters livianos para un estilo relajado pero pulido.

Falda asimétrica o en capas: Aporta dinamismo y un toque de originalidad al outfit. Las versiones en satén o seda elevan cualquier look con su acabado brillante. Úsala con botas chunky o sneakers para un contraste moderno, ideal tanto para un brunch casual como para una salida nocturna.

¿Corta o larga?



Saber cuándo usar una falda corta o una más larga puede marcar la diferencia entre un look equilibrado y uno fuera de lugar. La experta recomienda:

Falda corta: Ideal para espacios casuales, salidas sociales o entornos creativos donde se busca proyectar frescura y un estilo juvenil.

Falda larga o midi: Perfecta para eventos formales, reuniones de trabajo o con código de etiqueta elegante, ya que transmite sobriedad y sofisticación.

