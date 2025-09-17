Estampado a cuadros: cómo usar este diseño elegante y rebelde

Los cuadros son un básico que juega entre lo formal y lo relajado, adaptándose a la personalidad de cada fashionista

El clásico estampado a cuadros está viviendo un regreso triunfal, y se hace presente tanto en las pasarelas internacionales hasta en los looks street style de las amantes de la moda.

Así lo asegura la asesora de imagen Carola Quintero, quien recalca que este diseño puede transmitir elegancia con un toque clásico pero, al mismo tiempo, dinamismo y frescura según el tamaño y el color que se elija.

El furor es tal, que casas de moda como Schiaparelli, Ralph Lauren y Brandon Maxwell lo han incorporado en sus últimas colecciones con telas de distintas texturas y colores, lo que deja en evidencia que este diseño es ideal para diversos tipos de eventos. A continuación, descubre cómo estas fashionistas lo incorporan en sus looks diarios sin importar tu edad o estilo.

Annabella Azín y su vestido estilo picnic

En un vestido rojo de estampado vichy, Annabella Azín, en la foto acompañada de su nuera Lavinia Valbonesi, y su nieto, demuestra cómo un look puede ser femenino y relajado a la vez.

El diseño de tirantes anchos y falda amplia se complementa con un sombrero de ala ancha beige y un pañuelo en el cuello, para lograr un aire campestre chic perfecto para un día al aire libre.

Los accesorios, como las gafas redondas y el reloj, refuerzan la naturalidad del outfit.

Dayra Cardoze luce un outfit elegante y casual

Como influencer de moda, Dayra Cardoze sabe cómo sorprender. Ella apuesta por un blazer de estampado tartán en tonos rojo y azul, prenda de corte oversize que se roba la atención de todo el look. Eligió combinarlo con una blusa amarilla con plumas y jeans rectos de tiro alto. Sin duda un gran balance entre lo clásico y lo moderno.

Los lentes de marco rosa y el bolso negro aportan un giro divertido y sofisticado al mismo tiempo.

Michelle Katz proyecta encanto en tonos pasteles

La influencer Michelle Katz apuesta por un conjunto fresco de short y blusa a cuadros en tonos pastel, con volantes y lazo al frente que acentúan un aire coqueto, informal y juvenil.

El outfit se completa con zapatos estilo bailarinas rosas de punta redonda y estampado lineal que añaden dulzura y comodidad. La combinación de colores y diseños son una muestra de su estilo creativo y extrovertido.

Luciana Guschmer transmite frescura en azul

Luciana Guschmer eligió un conjunto de dos piezas con estampado a cuadros en tonos celeste y blanco que transmite frescura y modernidad. Para equilibrar el look, la influencer combinó una camisa suelta y pantalón con botones con un top blanco básico. El bolso marrón de Miu Miu y las gafas negras aportan un contraste elegante que eleva el atuendo sin perder naturalidad.

Tips de estilo

La asesora de imagen Carola Quintero comparte sus mejores recomendaciones para sacarle provecho a los cuadros en distintos tipos de eventos.

Si quieres dar volumen en una zona del cuerpo, elige cuadros grandes y en colores intensos. Pero si prefieres lograr visualmente el efecto contrario, opta por estampados pequeños y en tonos neutros.

Si gustas de un estilo sobrio y minimalista, opta por una prenda con este diseño (ya sea una blusa o pantalón), y combínala con otra de un solo tono para crear armonía y que el outfit no se vea sobrecargado.

Si prefieres un estilo arriesgado y creativo, atrévete a mezclar los cuadros con estampado de flores o polka dots (lunares), siempre dentro de la misma paleta cromática y dejando que uno sea el protagonista.

Incorpora cuadros en accesorios como sombreros, bufandas o solapas para añadir un toque distintivo sin sobrecargar tu look.

Los tipos de cuadros

Son similares, pero cada uno cuenta con un toque único que los distingue. Existen cuatro tipos de estampados cuadriculados que se han convertido en una opción atemporal perfecta para ser lucida en cualquier época del año. Conócelos:

Pata de gallo: Se caracteriza por la repetición de pequeñas figuras abstractas de cuatro puntas que simulan la huella de una pata de gallo. Es ideal para eventos semi formales o reuniones de trabajo porque evoca sobriedad y elegancia. Durante décadas, ha sido parte de la vestimenta de la realeza: lo llevaba con frecuencia la princesa Diana y actualmente lo luce la reina de España, Letizia Ortiz.

Príncipe de Gales: Es un tejido clásico de cuadros superpuestos en tonos neutros, que combina cuadros grandes y pequeños creando un efecto elegante y monocromático. Los tonos más habituales son el blanco, negro y gris. Kate Middleton (princesa de Gales), es una de las personalidades que lo viste en trajes sastres ya que es ideal para ambientes formales al comunicar profesionalismo.

Vichy: Es un patrón de cuadros generalmente en dos colores contrastantes como blanco y rojo, azul o negro, que transmite un estilo fresco y atemporal. A diferencia de los otros, todos los cuadros son del mismo tamaño. Comunica feminidad y frescura: y es conocido por ser utilizado en los manteles de picnic.

Tartán: De origen escocés, este estampado se caracteriza por tener cuadros multicolores ideal para evocar un aire juvenil, informal y relajado cuando se usa en camisas tipo leñador. Su versatilidad lo hace la elección perfecta para looks informales o casuales.

