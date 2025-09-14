Así se llevan las microfaldas: audaces y chic

Con diseños en denim, tablones o asimétricas, esta prenda se impone como tendencia de la temporada 2025.

Este 2025, las microfaldas han retomado protagonismo con una fuerza imparable. Las pasarelas más icónicas como Miu Miu, Versace, Bottega Veneta y Tory Burch incluyeron estas prendas en sus colecciones de primavera/verano, jugando con texturas que van del cuero al encaje, pasando por satén y animal print, redefiniendo el glamour contemporáneo. En las calles de Milán, las asistentes a la Fashion Week las llevaron con botas hasta la rodilla, medias o solo con piel al aire, apostando por un look audaz y sensual.

En Ecuador, especialmente en la costa, ya se las puede ver en los escaparates. Las vitrinas muestran modelos en denim, algodón o encaje, reafirmando que la microfalda no es solo una tendencia global, sino también local.

La asesora de imagen, Belén Santiesteban enfatiza que, en ciudades como Guayaquil, la microfalda no solo es estética sino también una aliada del clima: “Te permite estar fresca, cómoda y trendy al mismo tiempo”. Además, explica que dependiendo de la textura se puede elabora looks que van desde lo informal hasta lo casual con facilidad.

Los diferentes modelos permiten lucir fresca y trendy. Foto: Gerardo Menoscal

Llévelas con estilo

Aún con su micro diseño, se adapta al estilo urbano con toques versátiles. Una de denim con camiseta oversize y bailarinas logra un look relajado, mientras que una de tablones combinada con chaleco o blazer estructurado y tacones se convierte en el outfit perfecto para una salida semiformal.

Como explica la asesora Santiesteban, el secreto está en el equilibrio, “La microfalda es una invitación a jugar con proporciones: si llevas algo súper corto abajo, equilibra arriba con una camisa o una chaqueta”.

Sus diseños permiten caminar con seguridad pues a nivel interno vienen con short incorporado. Y en su parte externa, se puede encontrar desde versiones con mini aberturas, hasta opciones asimétricas y ajustadas con botones.

En este editorial te mostramos cuatro combinaciones para que las luzcas sin complicaciones.

La estética de los 90s se refleja en los diseños que se cierran de manera cruzada. Foto: Gerardo Menoscal

Fashion tips

Tamaño de los accesorios: Si lleva una microfalda entallada, opte por carteras medianas. Para aquellas que tienen tablones o diseños más informales, sí se pueden llevar bolsos o clutch (carteras de mano) de tamaño grande, que aporten volumen visual y detalles con un toque chic, sin sobrecargar el look.

Adáptelas al frío: En climas de la sierra, súmele medias (opacas o con estampados) y botas hasta la rodilla. Esta combinación mantiene las piernas protegidas sin sacrificar el protagonismo de la falda.

Apueste por los sets: Hay diseños que vienen en set (o conjuntos) con camisa o blusa creando un look pulido y fácil. El efecto monocolor o con el mismo estampado que otorga el conjunto, alarga visualmente y aporta elegancia inmediata.

Calzado ideal: Para el día, elija sneakers, bailarinas o sandalias con tacón bajo que mantengan el look casual; por la noche, cambie a sandalias altas o botas para imprimir actitud y feminidad.

Combinación de texturas: Mezcle a la hora de armar looks, como por ejemplo, una microfalda en cuero con blusa de seda o encaje; o denim con crochet. El mix and match (mezclar y combinar) de materiales crea profundidad y sofisticación instantánea.

Créditos: Fotos: Gerardo Menoscal. Producción y estilismo: Gianella Muñoz (IG@gia.munoz_) Modelo: Angie Larrea (IG@angie_larreab) Vestuario, calzado y accesorios: Etafashion (IG@etafashion_ec) en C.C Mall del Sol. Locación: Aero Club del Ecuador (IG@aeroclubdelecuador)

