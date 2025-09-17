Valery Carabalí: los sí y no al posar frente a la cámara

La modelo y coach de 'fotopose' revela los puntos claves para transmitir profesionalismo y estilo en cada fotografía

Lograr una foto perfecta no es solo cuestión de verse bonita frente a la cámara, es aprender a transmitir seguridad, autenticidad y estilo en una sola imagen.

Y si alguien sabe de eso es Valery Carabalí (27), quien lleva once años en la industria del modelaje y hoy dirige su propia academia. Su experiencia la ha llevado a entender que una foto profesional puede convertirse en la carta de presentación más poderosa de una marca personal, un recurso clave sin importar el área en la que te desenvuelvas.

Entre flashes, ángulos y una actitud empoderada, Valery comparte cómo transformar una pose en un mensaje claro de quién eres y lo que representas.

La magia del autoconocimiento

Posar bien ante la cámara no es solo cuestión de estética, también es una herramienta para conocerte mejor, conectar con tu cuerpo y aprender a fluir con cada movimiento.

Para Valery, cada pose es una oportunidad de expresar quién eres y dejar una huella auténtica en la imagen. “Hacerte una sesión fotográfica no es algo exclusivo de las modelos: también te ayuda a proyectar profesionalismo, a reflejar tu personalidad y es un medio para que las personas se identifiquen contigo”, recalca.

Los errores y aciertos al posar para fotos de marca personal. VANESSA TAPIA

Así que, si nunca lo has hecho antes, estos son algunos de sus consejos claves para que lo logres con éxito:

Posar es como bailar: Al igual que en la danza, lo importante es dejar que tu cuerpo fluya sin rigidez. Una pose forzada se nota, mientras que una natural transmite confianza y seguridad.

Trae emociones a ti: Una buena foto no depende solo de la postura, sino de lo que sientes en ese momento. Si tu mente está en blanco, la imagen se verá vacía. Es clave conectar con una emoción (ya sea alegría, fuerza o ternura) y dejar que se refleje en tu rostro.

Expresión corporal consciente: Cada parte del cuerpo habla. Desde la postura de los hombros hasta la posición de las manos pueden dar fuerza a una foto o restarle impacto. Ser consciente de esos detalles marca la diferencia.

Practica frente al espejo: dedicar tiempo a observarte ayuda a descubrir qué ángulos te favorecen, cómo cae tu melena o qué sonrisa se siente más natural. Este autoconocimiento te da seguridad al posar.

Atrévete a arriesgarte: Repetir siempre las mismas posturas limita tu potencial. Jugar con diferentes gestos, movimientos y ángulos te permitirá encontrar nuevas formas de expresarte frente a la cámara.

Valery cuenta con su propia academia de modelaje 'Valery Academy'. VANESSA TAPIA

El papel del maquillaje y vestimenta

Cuando se trata de fotos de marca personal, estos dos elementos son los aliados estratégicos.

“Debes sentirte cómodo con lo que llevas puesto, porque si usas algo que no te convence, se va a notar en la foto. La clave está en resaltar el estilo propio con su vestuario: ya sea más elegante, seductor o serio, lo importante es que refleje quién eres.”, explica. Los accesorios también cumplen un papel esencial. Por ejemplo, si se tratan de fotos profesionales, lo ideal son los pequeños para que no le roben protagonismo a tu rostro.

El maquillaje, en cambio, debe destacar tus facciones, pero no transformarlas.

Valery recomienda apostar por un estilo sutil y atemporal. De ese forma, las fotos no pierdan vigencia con el paso del tiempo. Inténtalo y vas a ver.

El modelaje, su eterno amor

Para Valery, el modelaje es mucho más que un trabajo: es ese lenguaje propio con el que logra expresarse y conectar con los demás. En 2021, fue cuarta finalista en Miss Ecuador y en el 2022, llegó al top 13 en Miss Supranational en Polonia, experiencias que le abrieron camino y la hicieron crecer dentro y fuera de la pasarela.

Además, hace cerca de seis años tomó la decisión de viajar a Nueva York para capacitarse con la reconocida modelo internacional Coco Rocha, una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera. Y ahora, gracias a su preparación y disciplina, ha compartido su pasión enseñando a decenas de mujeres de todas las edades a descubrir cómo una buena pose puede convertirse en un vehículo de confianza y empoderamiento. “Quiero que salgan seguras, con ganas de comerse al mundo”, añade.

