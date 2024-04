Facetas, un festival de sonidos

“Desde hace meses venimos trabajando en identificar las fortalezas de nuestros elencos y buscando formas de visibilizarlas ante el público”, explica Simón Gangotena, director musical de la Fundación Teatro Nacional Sucre (FTNS).

Así surge 'Facetas', una serie de conciertos que tiene como protagonista a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, y que tiene su primera fecha el 18 de abril. “A diferencia de las orquestas sinfónicas, la Banda Sinfónica Metropolitana no tiene instrumentos de cuerda.

Pero no es que le faltan, es que la banda tiene otra razón de ser, otra génesis, y ocupa otro tipo de espacios (distintos) a los que normalmente ocupa una orquesta sinfónica”, recalca Gangotena.

Es así que con el fin de visibilizar la riqueza de la banda, que cuenta con instrumentos de viento, metálicos y de percusión, se decidió proponer este ‘minifestival’, que le permite mostrar su versatilidad de géneros y de posibilidades sonoras para la creación e interpretación.

“'Facetas' se concibió como una opción para mostrar desde un ángulo diferente estas posibilidades”, dice.

El primer concierto de la serie se llevará a cabo en el Teatro Nacional Sucre y se centrará en la música académica, dando vida a piezas de carácter sinfónico como Symphonic Overture, de James Barnes.

El siguiente está programado para el 26 de abril en la Casa de la Música. Este, titulado 'We will rock you', se enfoca en el rock sinfónico, con temas de bandas emblemáticas como Queen. “Hará un recorrido por algunas de las canciones más icónicas del rock y contará con la participación del coro mixto Ciudad de Quito y del Coro Juvenil. Tendremos a cerca de 90 músicos en escena”, adelanta.

Música nacional

Mayo empezará con el tercer concierto, que se enfocará en la música nacional a través de piezas de emblemáticos compositores como Gerardo Guevara y Segundo Luis Moreno, así como temas de la música popular.

'Facetas' cerrará el 9 de mayo con un concierto dedicado a los géneros tropicales, entre ellos la cumbia y la salsa. “La idea es que estos cuatro conciertos permitan enganchar al público y que la gente se pueda empapar de esta riqueza sonora que tiene la banda, yendo a varios de ellos”, agrega Gangotena.

Años de tradición musical

Tras esta primera experiencia, esperan desarrollar propuestas similares para los otros elencos de la fundación. “Queremos ver cuál es la respuesta a esta primera experiencia y explorar a más profundidad lo que podemos hacer y lo que le atrae al público”, puntualiza.

La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito tiene una larga trayectoria en la vida artística de la capital.

Se fundó originalmente en 1990 con un objetivo claro: transformarse en una orquesta dinámica de vientos capaz de abordar repertorios tanto de tipo popular como académico. El ensamble pasó a ser administrado por la Fundación Teatro Nacional Sucre en 2005, y el Centro Cultural Mamacuchara, espacio de la fundación, se convirtió en su sede histórica.

La agrupación, conformada por 34 músicos, ha participado en montajes como la primera grabación hecha en Ecuador de la obra Atahualpa o el ocaso de un imperio, de Luis Humberto Salgado, y en festivales como Jazz in Situ, Ecuador Jazz, Conciertos y Veladas Libertarias.

La divina comedia

El primer concierto de 'Facetas' se desarrollará el jueves 18, a las 19:00. Tiene como hilo conductor La Divina Comedia y está basado en la afamada obra literaria de Dante Alighieri. Elaborado por el compositor estadounidense Robert W. Smith, se divide en cuatro partes: Infierno, Purgatorio, Ascensión y Paraíso, y la narración avanza conforme la música también lo hace.

Smith, quien falleció en 2023, escribió más de 600 composiciones a lo largo de su vida, entre ellas tres sinfonías. Incluyendo La Divina Comedia, todas se centran en piezas literarias. Durante una entrevista en 2011 con la revista School Band Magazine, indicó que su amor por los clásicos literarios lo motivaron a llevar las emociones que le generaba la lectura hacia la música.

Un nuevo director

Durante el primer recital de 'Facetas' también será el debut de 'Edison Gualotuña', nuevo director titular de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. En 2023, la FTNS llevó a cabo un arduo proceso de selección para el cargo, que incluyó una serie de conciertos-audiciones.

Dieciséis postulantes de países como Cuba, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador ingresaron al proceso. El ganador fue Gualotuña, músico ecuatoriano que hasta el año pasado laboraba como director artístico de Sinfonía para la Vida en Esmeraldas.

Su triunfal propuesta fue un recital enfocado en la música académica. Para ello, él laboró con la banda durante una semana. “Ese tiempo fue vital, porque permitió que los músicos y los directores pudieran trabajar juntos y evaluarse mutuamente. Sin este proceso es muy difícil saber cómo se desenvolverían juntos a futuro”, comenta Gangotena.