Facebook Vs. Youtube: ¿quién reinará?

Es oficial. La semana pasada Facebook lanzó un comunicado en el que confirmó el rumor que ya venía desde hace meses: su plataforma estrenará videos musicales exclusivos de ciertos artistas.

El primer país en el que empezarán a aparecer es Estados Unidos, y poco a poco se van a ir ampliando por todo el mundo. Los más de 2,700 millones de usuarios activos mensuales que tiene la red social, podrán compartir en su muro, en su estado o por el messenger de la aplicación estos audiovisuales.

La aplicación ofrece la posibilidad de compartir videos. Facebook.

La consecuencia positiva para los cantantes es que ahora su trabajo no solo llegará a la gente que lo busque, sino a cualquiera que esté viendo de arriba para abajo lo que hay en su página de noticias de Facebook.

La música es considerada como uno de los principales atractivos para atraer nuevo público a las plataformas digitales. Ya se confirmó con TikTok. Y luego de que Facebook haya estado un poco en desventaja en comparación a las demás, parece que esta estrategia marcará un nuevo inicio de reinvención para la que a principios del 2000 fue la líder.

En competencia directa con YouTube, son los cibernautas quienes elegirán con cuál se quedarán como predilecta en un futuro.

Los latinos, la primera apuesta

En las siguientes semanas del mes, videoclips de Sebastián Yatra, Lele Pons, J Balvin, Karol G y Alejandro Fernández, todos pertenecientes a la disquera multinacional Universal Music, serán los primeros en estrenarse en exclusiva por esta red social.

El acuerdo oficial también se extiende con las otras discográficas líderes, Sony y Warner, pero por el momento ya se escogió a los artistas que probarán esta novedad. Para enganchar a sus fans, minutos antes se conectarán a un Facebook Live.

¿Qué opinan los usuarios?

EXPRESIONES consultó a algunas personas que conocen un poco más sobre la red social porque trabajan con ella y esto fue lo que dijeron:

“Yo pienso que esto es una estrategia para volver a conquistar a su público joven y ganar más usuarios también. No creo que Facebook vaya a permitir que cualquier artista publique su video en la plataforma, seguramente van a apuntar a súper estrellas y habrá una gran campaña de marketing detrás. Va a ser un ganar-ganar. Actualmente hay niños y jóvenes que solo tienen cuenta en Instagram y, seguramente para ver este contenido exclusivo, se les pedirá como requisito hacerse una. Eso incrementará el número de personas activas. Aunque ahora no lo uso mucho, si mi cantante favorito anuncia que presentará su próximo tema ahí, sí me metería a verlo y quizás hasta lo comparta. Va a ser una experiencia nueva”. (Judy, 29 años)

“Me he dado cuenta de que, desde hace algunos años, Facebook decidió enfocarse en los videos como su principal contenido. Creó Facebook Watch y usa siempre el algoritmo que conoce lo que nos gusta. Por ejemplo, hay personas que agregan a su perfil gustos musicales, artistas, productores, etc. Yo tengo alarmas en YouTube que me avisan cuándo uno de mis artistas favoritos saca algo nuevo, y creo que podría hacer lo mismo ahí. Pese a que ya no la uso tanto como antes, los videos no pasan de moda y es lo que todo el mundo quiere ver hoy. De alguna manera siempre termino abriendo la aplicación, así sea para borrar las notificaciones, y si veo algo que me interesa, seguramente me quedaré enganchado”. (Roberto, 28 años)

“A mí me gusta Facebook para ver memes, videos chistosos y recuerdos y fotografías del pasado. No lo asocio como una red social musical como sí lo es YouTube. Tal vez la gente que lo usa más ahora que son los adultos, les llame la atención y les guste esto nuevo que van a presentar. Para que yo lo haga, tendría que ser de alguien que me guste, pero yo soy muy fanática de YouTube”. (Melissa, 27 años)