Fabrikante: “Abrazo lo que existe en mi tierra”

Con una determinación inquebrantable por explorar los rincones menos conocidos de la identidad nacional, Fabrikante ha labrado una carrera artística que desafía los límites convencionales.

Su estilo, arraigado en sus profundas raíces guayacas y manabitas, fusiona ritmos autóctonos con elementos del hip hop y del rap, creando una expresión artística auténtica y conectada con aspectos ancestrales y lo contemporáneo de nuestra cultura.

En entrevista con EXPRESIONES, comparte la inspiración y dirección de su carrera musical.

¿Cómo conectó con la idea tribal y autóctona, y por qué decidió transmitirla a través de su música?

Me gusta vincularme con nuestro pasado y nuestro futuro. El arte que más me conecta tiene esa conexión a otra temporalidad y sensibilidad. Ecuador es la tierra de los caminos invisibles, donde abunda la riqueza cultural sin explotar. Esos caminos contienen una magia y un poder que debemos valorar para reconocer la riqueza de nuestras tierras.

¿Cómo sientes que ha evolucionado su música y filosofía?

Mi corazón está abierto para compartir con el mundo lo que tengo para ofrecer, lo cual no solo alimenta mi propia curiosidad y deseo de explorar, sino que también genera que los demás sientan aprecio. He tenido la oportunidad de conocer a mucha gente interesante y aprender cosas fascinantes gracias a esta mentalidad.

¿Cómo cree que ha impactado su música en nuestra cultura?

Agradezco que mi arte sea valorado en varias provincias del Ecuador. He tenido la oportunidad de recorrerlas casi todas y con cada experiencia aprendo más sobre nuestra gente, sus situaciones y conflictos.

¿Qué es lo que más le maravilla de este camino artístico?

Lo más mágico es ver a la gente disfrutando de un momento artístico y espiritual, no importa si son 15 personas o 200. En la era digital nos hemos vuelto más solitarios, pero eventos así nos recuerdan la importancia del encuentro humano. Ver a una pareja besándose en un concierto, por ejemplo, es una muestra de aquello. Me alegra lograr que la gente ría, ame y sea feliz.

¿Hacia dónde fluye su energía en este momento?

Esto puede sonar como un chiste, pero tengo un proyecto en mente: quiero proponer un nuevo Himno Nacional del Ecuador. Aunque lograrlo no sea mi principal objetivo, me interesa intentarlo. Más que hacerlo en el aspecto real, quiero intentarlo en un aspecto simbólico, como un gesto político, artístico y estético. No estoy seguro de si me arrepentiré después, pero lo importante es poder soñarlo y dejar que responda como deba. Eso es lo bello.

¿Cuál es tu visión para el futuro?

Me gustaría colaborar más con diferentes comunidades y culturas locales. Recibo frecuentes mensajes de comunidades de la selva que desean colaborar. Quiero que sea algo muy bacán, lanzar un disco, por ejemplo, con los Guaraní y meterle sintetizadores, luces a los videos, etc. Me encantaría.

No para de fabricar

Durante la conversación, Fabrikante revela su incursión en colaboraciones espontáneas, como el reciente remix de Humilde corazón. “Es una canción de un chico de Quito que conocí en TikTok. Le propuse hacer música juntos y transformamos su canción en una versión cumbia, con beatbox al estilo de Fabrikante”, relata. También habla del lanzamiento de su próximo sencillo, Desastre Fenomenal”, programado para hoy. Mientras tanto, continúa trabajando en su proyecto alternativo de cumbia, Iguana Brava, próximo a lanzar un álbum.

