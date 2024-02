Cazurro: Falta de respuestas pone en riesgo su representación cultural en España

Lo que debía ser una experiencia emocionante y enriquecedora se convirtió infortunadamente en un proceso lento y desesperanzador.

Sebastián Cadena, más conocido por su amplia comunidad en redes sociales, es un artista quiteño de larga trayectoria e impacto en la cultura artística ecuatoriana.

Tal como lo documentó este diario, Sebastián fue seleccionado recientemente entre más de 8.000 aspirantes para representar a Ecuador en el Festival Hack Mafiz, de Málaga, quedando como uno de los 20 participantes que visitarían la ciudad europea para ser parte uno de los

eventos de cine y cultura más importantes del mundo. Sin embargo, esta historia pronto dio un giro de tuerca, ya que el artista no podrá salir del país si no se le concede la visa antes del plazo establecido.

A pesar de sus incansables esfuerzos por obtener una respuesta por parte de las autoridades ecuatorianas, específicamente de la BLS International, el organismo encargado de tramitar visas y pasaportes en Ecuador, quienes aún no han emitido una respuesta, incluso a días de la apertura del evento y tras exponer el caso.

EXPRESO conversó con el ilustrador, quien afirmó que no logró establecer contacto alguno, a pesar de contar con la documentación requerida y el respaldo del Ministerio de Cultura. "Inicialmente, me dirigí a las oficinas del Registro Civil con una carta proporcionada por

el festival para tramitar mi pasaporte. Al principio, me informaron sobre un error de redacción. Al día siguiente, regresé y fui informado de que mi caso no era considerado relevante ni urgente para obtener una cita", relató.

En los días siguientes, a pesar de haber enviado toda la documentación necesaria, incluido el aval del Ministerio de Cultura que respalda la importancia de la participación ecuatoriana en el evento, la BLS International no ha proporcionado una respuesta para concertar una cita.

"Pese a cumplir con todos los protocolos solicitados y contar con la documentación necesaria para la visa, no he recibido ninguna respuesta.

La única interacción que he tenido ha sido con su guardia de seguridad, cuya única respuesta a todas mis consultas ha sido: 'espere'", añadió.

Este medio, comprometido con la difusión de la cultura y el apoyo a los artistas locales, hizo todos los esfuerzos posibles para establecer contacto con la Embajada del Reino de España en Quito, pero hasta el momento del cierre de esta nota, no recibió una respuesta clara por parte de las autoridades consulares. En lugar de brindar una atención personalizada, se instó a visitar el sitio web, ofreciendo una solución insuficiente a la situación que enfrenta el artista.

Sebastián ha decidido expresarse en redes sociales, instando a las autoridades y a la sociedad a tomar conciencia sobre los obstáculos que enfrentan los artistas en el país y a encontrar una solución adecuada para su problemática. "Esta es mi última oportunidad para solicitar ayuda, ya que el BLS no ha logrado comunicarse conmigo. Si no obtengo una respuesta, me veré imposibilitado de viajar al evento para representar a mi país", sentencia enfáticamente el artista.

La ausencia del artista en el festival representa una pérdida de visibilidad internacional para la cultura ecuatoriana, limitando las oportunidades de mostrar al mundo la riqueza y diversidad de las expresiones artísticas del país y dificultando la labor de quienes aportan y difunden la cultura y el arte.

